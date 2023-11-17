  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi: 112'yi, 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi: 112'yi, 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var

Yayınlanma:
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Türedi: 112'yi, 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var
Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi, vatandaşlardan 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini isteyerek, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız, bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba' diye arayan da var.

Türedi, Giresun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, vatandaşların, birden fazla kurumu ilgilendiren acil olaylarda 112'yi tuşlayarak ulaştıkları merkezde sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin uzman personelinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Türedi, Giresun'da yılda 500 bin civarında çağrıyı karşıladıklarını anlattı.

Türedi, 500 bin çağrıdan yüzde 70'inin emniyet ve sağlık birimlerini ilgilendiren çağrılar olduğunu ifade ederek, "Bunlar içerisinde gereksiz aramalar da fazla. Bu durum açıkçası bizi hem zorluyor hem de üzüyor. Çünkü bizler gelen her çağrıyı ciddiyetle cevaplayıp, telefon görüşmelerimizi mümkün olduğu kadar kısa tutarak, vaka bilgisini alıp ekipleri olay yerine sevk etmek için zamanla yarışıyoruz. Biz böyle zamanla yarışırken de gereksiz aramalarla zaman kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

112'nin gereksiz yere meşgul edilmesini isteyen Türedi, "112'yi, 'Arkadaşımıza şaka yapacağız bize polis ekibi gönderebilir misiniz?', 'ufo gördüm galiba', 'evlenemedim beni evlendirin' diye arayan da var. Bu aramaların oranı azalırsa acil durumlardaki vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
Efsane Cuma’da Alışveriş Listelerinde Ne Var?
Efsane Cuma’da Alışveriş Listelerinde Ne Var?
Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocukların güçlendirilmesi için çalışıyor
Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocukların güçlendirilmesi için çalışıyor
Doğum borçlanmasında Aralık uyarısı
Doğum borçlanmasında Aralık uyarısı
İndirimli alışveriş sezonunda kişisel verilerimiz güvende mi?
İndirimli alışveriş sezonunda kişisel verilerimiz güvende mi?
İyilik treni, Afganistan yolunda
İyilik treni, Afganistan yolunda
Fuarın çöpleri fuarda sanat eserine dönüşecek!
Fuarın çöpleri fuarda sanat eserine dönüşecek!
Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşılır?
Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşılır?
Kastamonu mutfağı İstanbul’da üniversitede sergilendi
Kastamonu mutfağı İstanbul’da üniversitede sergilendi