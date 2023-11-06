10 Kasım resmi tatil mi 2023? 10 Kasım okullar tatil mi?

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Ulu Önder anılıyor. Yurttaşlar, 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.