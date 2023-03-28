Kapı, yaşam alanlarında güvenliği ve mahremiyeti sağlayan yapı elemanıdır. Kullanıldığı alana göre farklı malzeme ve formlara sahip oldukça fazla kapı çeşidi vardır. Kapı çeşitleri arasında oldukça geniş kullanım alanı bulunan akordiyon kapılar katlanan kapı olarak da anılır. Akordiyon kapı özellikle küçük alanlarda sıklıkla tercih edilir. İçe ya da dışa değil akordiyon gibi sağa ya da sola katlanabildiği için duvar içinde hareket eder. Böylece bulunduğu mekanı daraltmaz. PVC, cam, metal akordiyon kapı olmak üzere farklı malzemeden imal edilen modellerini yaşam alanlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bazı modeller, malzeme yapısı itibariyle, her türlü hava koşuluna dayandığı için hem iç ortamda hem de dış ortamda kullanabilirsiniz.

Yaşam Alanların Nefes Aldıran Akordiyon Kapı Modelleri

Akordeon kapı sadece işleviyle değil şık tasarımıyla da evlerinize, ofislerinize görsel zenginlik katar. Ceviz renginde tasarlanan modeller de yer alan küçük pencere detayı dikkat çekicidir. 200x230 cm olarak tasarlanan modelde yer alan kilit detayı ürüne antika görüntüsü verir. Sağa ve sola doğru açılan PVC akordiyon kapı modelinde derinlik 12 cm’dir. Ceviz dışında akça ağaç ya da kara ağaç renginde tasarlanan modellerden biriyle yaşam alanlarınızı renklendirebilirsiniz. İki tarafa açılabilecek şekilde tasarlandığı için geniş alanlar için uygundur. Evinizde, iş yerinizde ya da yazlığınızda kullandığınızda ağaç rengi ortama sıcak ve otantik bir şıklık katar. 82x203 cm boyutlarında tasarlanan meşe desenli modeli ise ihtiyacınıza göre sağ ya da sola açılacak şekilde monte ettiğinizde şık bir geçiş kapısını da yaşam alanınıza kazandırmış olursunuz. Pratik kullanımlı bir model olduğundan istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Camlı modelleri olduğu gibi camsız modeller de oldukça şıktır. Diğer yandan daha modern bir görüntü istiyorsanız cam akordiyon kapı modellerini tercih edebilirsiniz. Cam akordiyon kapı modellerini diğer modellerden ayıran özelliklerden en önemlisi cam olduğu için ışığı geçirmesidir. Kapıyı monte edeceğiniz alanın ışığa ihtiyacı yoksa şeffaf model yerine mat modeli de tercih edebilirsiniz.

Akordiyon Kapı Modellerini Nerelerde Kullanabilirsiniz?

Katlanır kapı olarak da bilinen akordiyon kapıların kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Dayanıklı malzemelerden yapıldığı için oldukça uzun bir kullanım ömrü vardır. Ahşap görünümlü modelleri evinizin yatak odasından balkon kapısına kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. Dekorasyonunuza da uydurduğunuzda evinizi keyifli hale getirebilecek bir modeldir. Bazı modellerde kapıların ortalarına yerleştirilen küçük cam bölmeler ise ortama ufak da olsa ışık verirken kapıya da şık bir görüntü kazandırır. Katlanır kapı modelleri arasında tercih yapmanız gerektiğinde kullanım alanını ve ihtiyacınız olan boyutu belirlemenizde fayda var. Banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak zeminli alanlarda plastik modelleri tercih edebilirsiniz. Diğer yandan yüksek güvenlik gerektiren alanlar için ise metal malzemeden yapılan modeller uygundur. Isı yalıtımı sağlayan akordiyon kapılara şifreleme ve hareket sensörü de ekleyebilirsiniz. Diğer yandan işyerlerinde daha çok cam modeller tercih edilir.

Bütçenize Uygun Akordiyon Kapı Fiyatları

Renk, tasarım, boyut ve malzeme yapısı akordiyon kapı fiyatlarını belirleyen kriterlerdir. Zengin ürün yelpazesi bütçenize ve zevkinize uygun kapı modellerinden birini seçebilmenizi kolaylaştırır. Daha küçük bir alan için kapı bakıyorsanız dar modellerden birini tercih edebilirsiniz. Kapının monte edileceği alanın ışığa ihtiyacı varsa cam kapı modeli tam size göre... Bunu yanı sıra küçük camların olduğu model de şık görseliyle göz doldurur. Daha geniş alanlarda iki tarafa da açılabilen modeller oldukça şık durur. Kullanımı pratiktir. Sadece kurulduğu alanda hareket ettiği için bulunduğu alanın kullanımını engellemez. Açık renkten koyu meşe rengine kadar oldukça geniş renk yelpazesi sayesinde de dekorasyonunuza ve bütçenize uygun modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Daha fazla ürün detayı için Koçtaş web sitesine göz atabilir, ihtiyacınıza ve beklentinize uygun akordiyon kapıya Koçtaş kalitesi ve güvencesiyle sahip olabilirsiniz.