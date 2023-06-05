Yasak Elma, Türkiye’de yayınlanan bir televizyon dizisiydi. Dizi, 2018 yılından beri sevenleriyle buluşuyordu. Ancak, Yasak Elma 178. bölümü ile ekrana veda etti. 5 Haziran 2023 tarihli Yasak Elma dizisinin final bölümü ve dizinin neden sona erdiği hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Dizinin final bölümü

Yasak Elma dizisi, 178. bölümü ile final yaparak sevenlerine veda etti. Bu bölümde,Caner ve Kumru'nun düğün gününde Caner ortadan kaybolur. Yıldız'ın başına gelen sürpriz bir olay herkesin hayatını değiştirecektir. Ender ve Yıldız'ın hikâyesi iki yıl sonra devam eder.

Dizinin sona ermesinin nedeni

Yasak Elma dizisinin sona ermesinin nedeni hakkında pek çok söylenti ortaya atıldı. Bazıları, düşen reytinglerin diziye son verilmesine neden olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise, dizinin yapım şirketiyle kanal arasındaki anlaşmazlıkların sonucunda sona erdiğini iddia ediyor.

Yasak Elma dizisi, Türkiye’de oldukça popülerdi ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Final bölümüyle sevenlerine veda ettiği için üzüntü yaşayanlar da oldu. Ancak, dizinin sona ermesiyle birlikte, yeni ve heyecan verici projelerin de yolda olduğunu söylemek mümkün.

Yasak Elma dizisi hakkında

Yasak Elma, Türkiye’de yayınlanan bir dram dizisiydi. Dizinin ana karakterleri; Yıldız, Halit, Ender ve Şahika idi. Hikaye, yoksul bir ailenin kızı olan Yıldız’ın, zengin bir iş adamı olan Halit ile evlenmesiyle başlar. Ancak, evlilikleri Yıldız’ın Halit’in kardeşiyle yasak bir aşk yaşaması nedeniyle çalkantılı bir hal alır. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı; Sevda Erginci, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahadır Memili, Vildan Vatansever'in rol aldığı, dünyayı fethetmeye devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyordu. Dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı.