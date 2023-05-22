Yasak Elma 177. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son fragmanı Youtube ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma 177. bölüm neler olacak? Yasak Elma 177. bölüm fragmanı izle Youtube 29 Mayıs Yeni Fragman İzle. Yasak Elma dizisi son bölüm fragmanı youtube izle. Yasak Elma 177. Bölüm Fragmanı 29 Mayıs. Yasak Elma dizisinin gelecek hafta fragmanının detayları haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 177. Bölüm Fragmanı izle

Yasak Elma Son Bölüm Fragmanı ne zaman yayınlanacak? Dizinin bugünkü bölümü bittikten sonra fragmanın yayınlanması bekleniyor. Yasak Elma dizisinin son fragmanı Yasak Elma Youtube Kanalı adresinden yayınlanacak.

Yasak Elma 176. Bölüm İzle

Ender ve Handan, Kumru ve Caner'in düğünü için hazırlıklara başlarken aralarında bir yarış başlar. Yıldız ve Doğan mutlu olacakken hapisten kaçan Julia'nın planı Yıldız'dan tamamen kurtulmaktı. Yıldız, Julia ve Doğan'ın ilişkisini bitirmeye kararlıdır ve Doğan'a durumunu anlatır. Doğan, ne kadar uğraşırsa uğraşsın Yıldız'ı vazgeçiremeyeceğini anladı ve kararını verdi. Handan geri döner ve Selim'i bitirmek için harekete geçer. Ancak Selim'in kimsenin bilmediği müttefikleri olacaktır. Bu sırada sosyetenin yeni gözdesi genç, güzel Kumru Yıldırım yandaki eve taşınır. Kumru, ünlü iş adamı Doğan Yıldırım'ın tek kızıdır. Bebek gül ile dünyaya gelen kızını büyüttü ve onu çok şımarttı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan Kumru, İstanbul'a döner dönmez babasının konağına yerleşir.