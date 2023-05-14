Yaş Kayısının Faydaları

-Kayısının içindeki çözünebilir lif, dışkılara hacim katarak sağlıklı bağırsak hareketini destekler. Lif ayrıca yağ asitlerini hızlı bir şekilde parçalara ayırır ve bu da sindirimi artırır. Meyve içindeki lif, kabızlık ve şişkinlik gibi diğer sindirim sorunlarını da tedavi eder.

-C ve A vitaminleri bakımından zengin olan kayısı yağı hassas ciltler için mükemmeldir. Anti-inflamatuar özellikleri, dermatit ve egzama gibi cilt bozukluklarının tedavisinde etkilidir.

-Kayısının aynı zamanda kemik gelişimi ve sağlığı için önemli olan kalsiyum bakımından da zengindir. Daha da önemlisi, potasyum da uygun emilim ve kalsiyum dağılımı için önemlidir. Ve kayısılar da potasyum açısından zengindir. Çalışmalar kayısıların ayrıca menopoz sonrasında kadınlarda kemik kaybını ve hatta kemik metabolizmasını değiştirdiğini göstermektedir.

-Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler.

-Kayısı, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Solunum yolu hastalıkları; astım, soğuk algınlığı ve griptir. Kayısıdaki E vitamini bir antioksidan gibi davranır ve serbest radikallerle savaşır. Bu süreç bağışıklığı artırır ve soğuk algınlığı ve grip gibi sorunları önler. Kayısılar ayrıca ateşi tedavi etmede yardımcı olan beta-karoten bakımından zengindir.

-Kayısılar karaciğer hasarına karşı korur ve karaciğer yağlanması semptomlarını hafifletir.

-Bol miktarda demir içeren kayısı, kansızlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.

-Kayısı içeriğinde lifler barındırmaktadır. Bu sayede kişilerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olmaktadır. Kayısı kilo vermek isteyen kişiler için ideal meyvelerden birisidir. Sağlıklı kilo verilmesine yardımcı olan kayısı rahatlıkla tüketilebilir.

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