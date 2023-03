Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçeldir. Kız kardeşi ise Gamze Erçel’dir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde yüksek öğrenimini sürdürmektedir.

2012 senesinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur. Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında gösterime giren “Çılgın Dershane” adlı filmde “Meryem” rolüne hayat vermiştir. Aynı yıl TRT’de yayınlanan “Hayat Ağacı” isimli dizide “Selen” karakterini oynamıştır. 2015 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan “Güneşin Kızları” isimli dizisinde “Selin Yılmaz” karakteri ile adını gerçek anlamda duyurmayı başarmıştır.

Filmografisi

Televizyon

2013 Tatar Ramazan

2013 Çalıkuşu

2014 Çılgın Dersane Üniversitede

2014 Hayat Ağacı

2015-2016 Güneşin Kızları

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz

2017-2018 Siyah İnci

2019 Halka

2019 Azize

2020-2021 Sen Çal Kapımı

Sinema

2021 Mevlana Mest-i Aşk

Reklam

2016 Nike

2017 Defacto

2020 Turkcell

2020- Nocturne

2021-2022 Signal

2021-2022 Mavi

2022- Atasay

Ödülleri

2012 Miss Civilization of Turkey / Birincilik

2012 Miss Civilization of The World / İkincilik

2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / Pantene Yıldızı Parlayanlar / Güneşin Kızları

2016 7. KTÜ Medya Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu

2016 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu

2017 Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri / En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

2017 3. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2017 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Romantik Komedi & Komedi Kadın Oyuncusu

2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri / Kişisel Marka Kadın Ödülü / Siyah İnci

2018 4. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2019 5. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2021 Golden Wings Dijital İçerik Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu / Sen Çal Kapımı

2021 Güzel Awards / En İyi Dizi Çifti

2021 Güzel Awards / En İyi Kadın Oyuncu

2021 10. KTÜ Medya Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)

2021 İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)

2021 9. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)

2021 9. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu

2021 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)/ Sen Çal Kapımı

2022 Kansersiz Yaşam Derneği ‘Kahramanım Ol’ Dijital Kadın Ödülleri / Yılın En İyi Dijital Kadın Yardım Projesi

2022 7. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2022 7. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)

instagram