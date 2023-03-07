Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçeldir. Kız kardeşi ise Gamze Erçel’dir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde yüksek öğrenimini sürdürmektedir.
2012 senesinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur. Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında gösterime giren “Çılgın Dershane” adlı filmde “Meryem” rolüne hayat vermiştir. Aynı yıl TRT’de yayınlanan “Hayat Ağacı” isimli dizide “Selen” karakterini oynamıştır. 2015 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan “Güneşin Kızları” isimli dizisinde “Selin Yılmaz” karakteri ile adını gerçek anlamda duyurmayı başarmıştır.
Filmografisi
Televizyon
2013 Tatar Ramazan
2013 Çalıkuşu
2014 Çılgın Dersane Üniversitede
2014 Hayat Ağacı
2015-2016 Güneşin Kızları
2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz
2017-2018 Siyah İnci
2019 Halka
2019 Azize
2020-2021 Sen Çal Kapımı
Sinema
2021 Mevlana Mest-i Aşk
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2016 Nike
2017 Defacto
2020 Turkcell
2020- Nocturne
2021-2022 Signal
2021-2022 Mavi
2022- Atasay
2012 Miss Civilization of Turkey / Birincilik
2012 Miss Civilization of The World / İkincilik
2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / Pantene Yıldızı Parlayanlar / Güneşin Kızları
2016 7. KTÜ Medya Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
2016 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu
2017 Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri / En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
2017 3. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2017 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Romantik Komedi & Komedi Kadın Oyuncusu
2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri / Kişisel Marka Kadın Ödülü / Siyah İnci
2018 4. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2019 5. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2021 Golden Wings Dijital İçerik Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu / Sen Çal Kapımı
2021 Güzel Awards / En İyi Dizi Çifti
2021 Güzel Awards / En İyi Kadın Oyuncu
2021 10. KTÜ Medya Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)
2021 İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)
2021 9. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)
2021 9. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu
2021 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)/ Sen Çal Kapımı
2022 Kansersiz Yaşam Derneği ‘Kahramanım Ol’ Dijital Kadın Ödülleri / Yılın En İyi Dijital Kadın Yardım Projesi
2022 7. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2022 7. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Dizi Çifti (Hande & Kerem)