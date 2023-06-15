Yaş altmış'a ayak bastı ; İlter, inanmasan da öyle işte !

Olsun bu tabiatın ve yüce Rabbimizin bu dünyada ki kısmetimiz ne kadar ise şükür edeceğiz.

"Allah' dan geldik , Allaha geri döneceğiz " Türkçe ne güzel değil mi? Herkes anlamış, olsun da bu dünyanın fani olduğunun farkına varsın.

10 Haziran 2023 benim, altmış yaşına bastığım gün. Yani doğum günüm.

Her nedense kendimin doğum günü dahil , (onu da ekseri bu konuda duyarlı olan, dostlar vesilesi ile hatırlarım. )

Sevdiklerimin doğum gününü ya unuturum veya aman nereden çıktı bu doğum günü diye de mırıldanırım. Doğru bir davranış olmadığını da biliyorum.

Zaman su gibi akıp gidiyor , giden ömürden gidiyor. Demek ki, hayat çok kısa, hayatı güzel yaşamak gerek ama maalesef yaşayamıyoruz.

Aklımız yerine gelene kadar lay lay lom , hayal ! Sonra ev kurma, evlilik, çocuk derdi , çocukların istikbali, derken bir bakıyorsun ki dede olmuşsunuz.

Çok sevdiğim bir arkadaşım bana güzel bir tavsiyede bulunmuştu ; " İlter ; hayat çok güzel ve kolay , bunu zorlaştıran çevrendeki insanlardır, lütfen bunlardan uzak dur ve hayatı zorlaştırma. Hayatın tadına bak. "

Ne kadar uzak dursan bile, onlar durmuyor. Eskiden daha iyiydi, cep telefonu yok, bilgisayar ( Sosyal medya ) yok, herşey naturel ve safdı.

Şimdi ise beton yığınlarının içinde avare gibiyiz. O zamanlar ; alkolik , sigara müftelâsı derlerdi, şimdi ise medyakolik , filmkolik , telefonkolik v.s.

*

Hele bir de "Babalık demiyorlar mı ? Babalığa mı benziyorum ?" diye düşünüyorum.

Yıllarca dökülen saçlarımın yerini kapatmak için saçlarımı yana taramış, artan hipermetropluğum yüzünden gözlerimi kapamış ve şu ana kadar iki çocuğumun benden daha uzun olmasına aldırmamıştım.

Yaşlanmak, gençliğimizi kaybetmek ve genişlemiş bir damar bulmaktır. Çocuklarımızla kavga etmek ve ana- babamızla uzlaşmaktır. Geçmişi hatırlamak, geleceği düşünmek ve ölümlülüğümüzle karşı karşıya kalmaktır. Fiziksel ve zihinsel kapasitemizin değişmesi ve hormon tedavisidir.

Yüzyıllar boyu insanlar yaşlanmaktan korktu, güldü geçti, ağladı, inkâr etti, kabul etti bu konuda yazı yazdı.

Yaşlılık denen dönüşü olmayan yolun çokta korkulacak dayanılmaz bir şey olmadığını yaşlanmanın değil yaşamanın önemini vurgulayan akıl, hüzün, ironi yüklü sözler ile yaşlılığa bir nokta koyalım.

Geleceği asla düşünmem. Yakında gelecek nasılsa.

Albert Einstein

Aptallar için yaşlılık kıştır, akıllılar içinse hasat zamanı

Yahudi Atasözü

Kırk yaş gençliğin yaşlılığı, elli yaşlılığın gençliğidir.

Victor Hugo

Bir insan hikaye anlatmaya başlarsa emekli olma yaşı gelmiş demektir.

Benjamin Disraeli

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Karac’oğlan der ki kondum göçülmez

Acıdır ecel şerbeti içilmez

Üç derdim var birbirinden seçilmez

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Saygı ve Sevgilerimle