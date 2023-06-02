Yarısı Bizden kampanyası ne zaman açıklanacak? Yarısı Bizden kampanyası bitti mi? araştırılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şu an için sadece İstanbul'da geçerli olan Yarısı Bizden Kampanyasına başvuru sayısı açıklandı. 26 Nisan'da başlayan başvuru süresi 31 Mayıs itibariyle noktalandı. Kampnayadan faydalanacak vatandaşlar ise Yarıs Bizden Kampanyası ödeme planı, konut teslim tarihini araştırıyor. Yarısı Bizden kampanyası ne zaman açıklanacak? Yarısı Bizden kampanyası bitti mi? İşte, Yarısı Bizden Kampanyası detayları...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'da gerçekleştirilen dönüşüm kampanyası kapsamında binlerce kişi başvuruda bulunmuş ve başvuruları kabul edilenler arasından ön incelemeler yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından binaların durumu değerlendirilecek ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından, gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan binalar için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma süreci başladıktan sonra binanın boşaltılması gerekecek ve TOKİ tarafından başlatılacak olan süreçte inşaat tamamlanacak. Bu süreç içerisinde taşınma yardımı olarak 10.500 TL ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

Kampanya kapsamında sunulan seçeneklere göre, 100 metrekarelik 2+1 daire için 750.000 TL'si devlet tarafından karşılanacak, kalan tutar için yüzde 10 peşinat ödenmesi gerekecek ve geri kalanı için 10 yıl vadeli taksitlerle ödeme imkanı sunulacak. Taksitlerin başlangıç miktarı 5.625 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 120 metrekarelik 3+1 daireler için de 900.000 TL'si devlet tarafından karşılanacak ve kalan tutar için yüzde 10 peşinat ödenmesi gerekecek. Kalan tutar için ise 10 yıl vadeli taksitlerle ödeme imkanı sunulacak ve taksitlerin başlangıç miktarı 6.750 TL olarak belirlenmiştir.

İSTANBUL İLÇE İLÇE YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISI



Bahçelievler’de 6 bin 740 binada 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 852 başvuru yapıldı.

Bağcılar’da 9 bin 14 binada 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru yapıldı.

Güngören’de 4 bin 463 binada 67 bin 717 bağımsız bölüm için 20 bin 403 başvuru yapıldı.

Üsküdar’da 5 bin 856 binada 58 bin 919 bağımsız bölüm için 18 bin 577 başvuru yapıldı.

Fatih’te 5 bin 963 binada 60 bin 160 bağımsız bölüm için 15 bin 608 başvuru yapıldı.

Avcılar’da 3 bin 369 binada 45 bin 14 bağımsız bölüm için 13 bin 517 başvuru yapıldı.

Küçükçekmece’de 4 bin 465 binada 53 bin 329 bağımsız bölüm için 13 bin 344 başvuru yapıldı.

Kartal’da 3 bin 257 binada 42 bin 515 bağımsız bölüm için 12 bin 211 başvuru yapıldı.

Esenler de 4 bin 242 binada 37 bin 328 bağımsız bölüm için 10 bin 433 başvuru yapıldı.

Maltepe’de 2 bin 999 binada 45 bin 850 bağımsız bölüm için 10 bin 162 başvuru yapıldı.

Ümraniye’de 3 bin 199 binada 32 bin 766 bağımsız bölüm için 10 bin 5 başvuru yapıldı.

Kadıköy’de 2 bin 817 binada 49 bin 691 bağımsız bölüm için 9 bin 695 başvuru yapıldı.

Pendik’te 3 bin 277 binada 35 bin 31 bağımsız bölüm için 9 bin 59 başvuru yapıldı.

Zeytinburnu’nda 2 bin 658 binada 31 bin 538 bağımsız bölüm için 6 bin 978 başvuru yapıldı.

Bakırköy’de 1885 binada 27 bin 957 bağımsız bölüm için 6 bin 739 başvuru yapıldı.

Gaziosmanpaşa’da 2 bin 493 binada 25 bin 742 bağımsız bölüm için 6 bin 382 başvuru yapıldı.

Kağıthane’de 2 bin 140 binada 21 bin 996 bağımsız bölüm için 5 bin 692 başvuru yapıldı.

Sultangazi’de 2 bin 302 binada 19 bin 789 bağımsız bölüm için 5 bin 678 başvuru yapıldı.

Bayrampaşa’da 2 bin 333 binada 19 bin 493 bağımsız bölüm için 5 bin 236 başvuru yapıldı.

Eyüpsultan’da 1493 binada 16 bin 439 bağımsız bölüm için 4 bin 214 başvuru yapıldı.

Ataşehir’de 1473 binada 20 bin 103 bağımsız bölüm için 4 bin 17 başvuru yapıldı.

Sultanbeyli’de 2 bin 62 binada 9 bin 374 bağımsız bölüm için 3 bin 595 başvuru yapıldı.

Şişli’de 1299 binada 18 bin 997 bağımsız bölümde 3 bin 112 başvuru yapıldı.

Sancaktepe’de 1530 binada 8 bin 136 bağımsız bölümde 2 bin 955 başvuru yapıldı.

Esenyurt’ta 1334 binada 19 bin 440 bağımsız bölümde 2 bin 863 başvuru yapıldı.

Beşiktaş’ta 940 binada 13 bin 411 bağımsız bölümde 2 bin 605 başvuru yapıldı.

Büyükçekmece’de 1067 binada 13 bin 767 bağımsız bölümde 2 bin 580 başvuru yapıldı.

Beyoğlu’nda 1021 binada 10 bin 552 bağımsız bölümde 2 bin 567 başvuru yapıldı.

Çekmeköy’de 692 binada 6 bin 693 bağımsız bölümde 1954 başvuru yapıldı.

Tuzla’da 738 binada 5 bin 57 bağımsız bölümde 1414 başvuru yapıldı.

Beylikdüzü’nde 538 binada 11 bin 802 bağımsız bölümde 1269 başvuru yapıldı.

Silivri’de 554 binada 5 bin 234 bağımsız bölümde 1240 başvuru yapıldı.

Arnavutköy’de 553 binada 2 bin 256 bağımsız bölümde 785 başvuru yapıldı.

Sarıyer’de 375 binada 2 bin 935 bağımsız bölümde 629 başvuru yapıldı.

Beykoz’da 377 binada 1617 bağımsız bölümde 520 başvuru yapıldı.

Başakşehir’de 302 binada 2 bin 604 bağımsız bölümde 403 başvuru yapıldı.

Çatalca’da 107 binada 911 bağımsız bölümde 204 başvuru yapıldı.

Şile’de 91 binada 618 bağımsız bölümde 145 başvuru yapıldı.

Adalar’da 43 binada 241 bağımsız bölümde 84 başvuru yapıldı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİTTİ Mİ?

Yarısı Bizden kampanyası sona erdi. Murat Kurum ''Yarısı Bizden'' kampanyasına 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldığını duyurdu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarısı Bizden kampanyası başvuru sonuçlarına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.