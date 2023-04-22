Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar olacak. Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman’da açıldı. Konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak. Adıyaman’ın ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kurulacak. Toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen projede bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenleyecek.

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent’te düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş’un katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası konteyner teknoloji sınıfı ziyaret edildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan çok acı bir süreç yaşadık. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak yaralara nasıl merhem olabiliriz diye düşündük. Önceliği, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımıza verdik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. 2016 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık. Böylece, ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesi doğdu. Proje kapsamında kuracağımız konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlayacağız. İlk konteyner teknoloji sınıfımızı Adıyaman’da açtık. Önümüzdeki günlerde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kuracağız. Gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesiyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize; depremden etkilenen çocuklarımızın toparlanmalarına, güçlenmelerine, yeniden hayata entegre olmalarına ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ise şöyle konuştu:

“Son yaşadığımız deprem felaketi, ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Ancak, bu felaketin ardından birlikte hareket ederek yıkımı azaltabiliriz. Habitat Derneği olarak, depremin neden olduğu yıkımı azaltmak için el ele veriyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini depremin etkilerini hafifletmek için nasıl çözümler sunabileceğini konuşarak yeniden tasarladık. ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesiyle geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza destek olmak için konteynerlerde çocukların eğitim koşullarını iyileştirmeye başladık ve devam edeceğiz. Çocukların heyecanı tarifsizdi ve biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Bir haftadır konteyner sınıfımızı kurduk ve etkinliklere başladık. Bugüne kadar 250’den fazla çocuğumuzla ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınava hazırlanan sınıflar için çalışma saatleri ve diğer etkinlikleri gerçekleştirerek, çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Sınıflar, çocuklar için güvenli bir alan sağlamak üzere özel olarak tasarlandı ve çocukların keyifli vakit geçirmeleri için de çeşitli imkânlar sunuldu. Bölgedeki diğer çocuklara da ulaşmaya ve psikososyal destek sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü, bizim için en önemli şey çocuklarımızın yüzünün gülmeye devam etmesi. Bu nedenle, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz ve çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

Liseli gençler için hackathon

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim çadırında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. Proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimler afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsayacak. Ayrıca, liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ