Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin yeni uygulamada yarından itibaren 28 Mart Salı akıllı telefonlarda gümrük vergisi 200 dolardan 350 dolara yükseltilecek.

Bu uygulamayla fiyat artışı asgari tutarda en az 2500 TL olacak. Başlangıç seviyesinde bir telefon fiyatı 10.000 TL olacakken, vergilendirme şu şekilde yapılacak.

KDV

ÖTV

TRT bandrol ücreti

Turizm Bakanlığı katkı payı

200 dolar - 350 dolardan baz alındığında 2 katı bir fiyatlandırma çıkıyor.

Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı güncel piyasa fiyatını katlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi