Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabında işçinin fiilen çalıştığı günlerin esas alınması gerektiğine hükmetti. Bu kararla birlikte milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir konuda netlik sağlanmış oldu. Yargıtay'ın kararında, bu tür davalarda 30 gün değil izinlerin çıkarılmasıyla 26 gün üzerinden hesap yapılmasının daha hakkaniyetli olduğuna dikkat çekildi.

Olay, bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan bir işçinin işten çıkarılmasının ardından açtığı dava ile başladı. İşçi, davalı şirket tarafından kendisine yapılan yol ve yemek yardımı ödemelerinin gerçekleşmediğini iddia ederek yemek ve yol ücretinin tahsil edilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise yol ve yemek ücreti taleplerinin yasadan veya sözleşmeden kaynaklı olmadığını, davacının yüklenici firmada çalıştığını, tüm sosyal haklardan ve ödemelerden yüklenici firmanın sorumlu olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, davacının emsal yol ve yemek maliyetleri dikkate alınarak hazırlanan bilirkişi raporunda hesaplanan miktarda yol ve yemek yardımı alacağına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ancak, davalı şirket kararı istinafa götürdü ve istinaf mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine davalı şirket, kararı temyiz etti ve nihayetinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabında işçinin fiilen çalıştığı günlerin esas alınması gerektiğine karar verdi.

Bu karar, milyonlarca işçinin çalışma koşulları ve ücretlerine ilişkin daha adil bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlayacak. İşçiler, artık yol ve yemek ücreti alacaklarının hesabının izinlerin çıkarılmasıyla 26 gün üzerinden yapılacağını bilmeleri gerekiyor.