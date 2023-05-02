Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Yargı’, yeni sezonda da ekranda olacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü paylaştığı proje, önümüzdeki yıl üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Yapımın senaristi Sema Ergenekon, Twitter’dan, “Üçüncü sezon” diye yazarak, müjdeyi verdi. Yazarın attığı tweet, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Yargı', önceki akşam yayınlanan yeni bölümüyle de seyirciyi ekrana kilitleyerek, zirvede yer aldı. Yapım, AB’de 6.78 reyting ve 18.97 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.71 reyting ve 16.87 izlenme payı elde ederek, pazar akşamının birincisi oldu. Dizi, ayrıca Twitter’da ‘#Yargı’, ‘#Ilgaz’, ‘#Ceylin’ ve ‘#Eren’ etiketleriyle de gece boyu listelerden inmedi.