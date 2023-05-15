Kayseri Şeker halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonrası altın zirve yapar mı?

The Sims 4’e gelecek olan iki yeni kit için oylama başladı!

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Zaman zaman sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğa n'a destek mesajları paylaşan Tolga Karel , dün akşamda sandıkların açılmasıyla birlikte paylaşımlarına devam etti.

Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdi: "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdi: "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle ünlenen ve daha sonra survivor'a katılan Taolga Karel, Tükiyede'ki kariyerini bırakarak ABD'de tırcılık yapmaya başlamıştı. İlerleyen süreçte kendine lojistik firması kuran ve tekrar evlenen Karel, 3 çocuk sahibi oldu.