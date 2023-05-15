Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle ünlenen ve daha sonra survivor'a katılan Taolga Karel, Tükiyede'ki kariyerini bırakarak ABD'de tırcılık yapmaya başlamıştı. İlerleyen süreçte kendine lojistik firması kuran ve tekrar evlenen Karel, 3 çocuk sahibi oldu.

Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdi: "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" Hakan Sabancı dedesinin okulunda oy verdi: "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Zaman zaman sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları paylaşan Tolga Karel, dün akşamda  sandıkların açılmasıyla birlikte paylaşımlarına devam etti.

Yurt dışında yaşayan Tolga Karel'den Erdoğan'a destek: Olmasını istediğim oldu

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar