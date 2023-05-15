Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle ünlenen ve daha sonra survivor'a katılan Taolga Karel, Tükiyede'ki kariyerini bırakarak ABD'de tırcılık yapmaya başlamıştı. İlerleyen süreçte kendine lojistik firması kuran ve tekrar evlenen Karel, 3 çocuk sahibi oldu.
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Zaman zaman sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları paylaşan Tolga Karel, dün akşamda sandıkların açılmasıyla birlikte paylaşımlarına devam etti.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
Muhabir: Nuray Çağlar