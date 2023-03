Müşterilerine her yerden, kolayca ve 7/24 hizmet verebilmek amacıyla faaliyetlerine devam eden Albaraka Türk, ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce PTT ile iş birliği yaparak PTT ATM’lerini müşterilerinin kullanımına sunan Banka, şimdi de Yapı Kredi ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Böylece Albaraka Türk müşterileri, Yapı Kredi’nin geniş ATM ağı sayesinde finansal hizmetlere çok daha kolay erişebilecek. Yapı Kredi ATM’leri ile birlikte toplamda 8500’den daha fazla ATM üzerinden hizmet sunmaya başlayan Albaraka Türk, belirlenen limitler dâhilinde, müşterilerinin para çekme ve para yatırma gibi işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilmelerine imkân sağlıyor.

“Albaraka Türk müşterilerinin Türkiye’nin her yerinde ATM’si var!”

PTT ve Yapı Kredi iş birliği ile Türkiye’nin her yerinde 8500’den daha fazla ATM’yi belirlenen limitler dâhilinde ücretsiz olarak müşterilerinin hizmetine sunduklarını ifade eden Albaraka Türk Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Aydın, “Albaraka Türk olarak çalışmalarımızda, müşterilerimizin her zaman, her yerden, kolayca işlem yapabilmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda stratejik iş birlikleri bizim için büyük önem taşıyor. PTT ile başladığımız ATM iş birliğini Yapı Kredi ile de sürdürebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu süreçteki değerli katkıları için her iki kuruma da teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

Yaygın ATM ağımızla finansal erişilebilirliği destekliyoruz

Türkiye’de finansal hizmetlere erişimin artırılmasının önemli bir konu olduğunu belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Albaraka Türk ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde banka müşterileri, Türkiye’nin dört bir yanındaki Yapı Kredi ATM’lerinden, kendileri için en hızlı şekilde hizmet alabilecek. Bu anlamda, sektörün en yaygın ATM ağına sahip bankalarından biri olarak ülkemizde finansal hizmetlere erişime katkı sağlamaktan ötürü çok memnunuz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.’