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Pandemi döneminde başlayan enflasyonun artışı, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Temmuz ayında özellikle emekli maaşlarına gelen zamlar, geçim sıkıntısını daha da artırdı. Bu zorlu süreçte emekliler, asgari ücretli çalışanlar ve memurlar bankalardan gelecek promosyon haberiyle umutlanmıştı. Resmi kurumlar, belediyeler ve üniversiteler ile bankalar arasındaki promosyon pazarlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, 15.600 TL'lik maaş promosyonuyla dikkat çekiyor.





Yapı Kredi Bankası'ndan Dev Promosyon Anlaşması

Yapı Kredi Bankası, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir promosyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 1619 personel, toplamda 25 Milyon 256 bin TL tutarında promosyon alacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, personelin en yüksek promosyonu alabilmesi için 25 Temmuz 2023 tarihinde bankacılık hizmetleri ve promosyon ihalesini açık arttırma usulü ile gerçekleştirdi. İhale sonucunda Yapı Kredi Bankası, 1619 personelin hesaplarına 25 Milyon 256 Bin TL'yi promosyon olarak yatırdı. Eylül ayı itibariyle personel, promosyon ödemelerini nakit olarak tek seferde almaya başladı.

Emeklilere En Yüksek Maaş Promosyonu Hangi Bankada?

Emekli maaşı alan vatandaşlar için de promosyon pazarlıkları devam ediyor. Bankalar, yeni emekli maaşı zam rakamlarının açıklanmasını bekliyorlar. Ekim ayında emekli maaşlarına ek bir zam yapılması durumunda, en düşük emekli aylığı 10 bin TL olduğunda promosyon tutarının 15 bin TL seviyesine yükseltilebileceği konuşuluyor.





2 Eylül 2023 tarihi itibariyle en yüksek emekli maaşı promosyonunu veren banka ING Bank olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, en yüksek promosyon tutarı 10 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı yüksek maaş promosyonu, vatandaşlar ve emekliler için önemli bir finansal destek sağlayacaktır. Bankalar arasındaki rekabet devam ederken, vatandaşlar en avantajlı promosyon fırsatlarını yakından takip etmelidirler.