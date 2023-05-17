Hem insanların hem de bilgisayarların değerini anlamanın anahtarı, kendi güçlerinitanımakta yatar

Çalışanların, insan olarak benzersiz bir şekilde iyi yaptıkları şeyleri yapmalarını sağlamalı ve makinelerin, makineler olarak iyi yaptığı işleri yapmasına izin vermeliyiz. İhtiyaç duyduğumuz en iyi çıktıları yaratmak için insanların ve makinelerin birlikte çalışmasını nasıl sağladığımıza bakmalıyız.

Dünya giderek daha fazla dijitalleşirken, bilgisayarların her şeyde insanlardan daha iyi olduğunu düşünme tuzağına düşmek kolaydır. Bilgisayarlar tekrarlanan hesaplamalar ve çok büyük miktarda veri içeren görevlerde başarılı olsalar da, insanların sahip olduğu eleştirel düşünme ve duygusal zekadan yoksundurlar. Hem insanların hem de bilgisayarların değerini anlamanın anahtarı, kendi güçlerini tanımakta yatar.

Yapay zeka ile iş geliştikçe biz de değişmeliyiz

Pazarlamadan operasyonlara ve satışa kadar, yapay zekanın iş ortamlarına uygulanması, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltır, çalışan üretkenliğini artırır ve genel müşteri deneyimini geliştirir. Ayrıca hatalardan kaçınmaya ve olası krizleri tespit etmeye yardımcı olur. Operasyonel süreçlerden çıkmak kolaylaşır, iş yükü azalır. Bu noktada şirketlerde her bir lider için en acil fırsat ve sorumluluk, işin angaryasını ortadan kaldırmak, yaratıcılığı serbest bırakmak ve yapay zeka yeteneği oluşturmak için yapay zekadan nasıl yararlanılacağını anlamak olmalıdır. Yapay zeka ile iş geliştikçe biz de değişmeliyiz.

Genellikle yapay zekanın ve teknolojinin her şeyi yapabileceği kadar gelişmiş olacağı varsayılır. Gerçekte, sınırlar vardır

Yapay zeka, pek çok görevi insanlardan daha iyi, esasen sıfır maliyetle gerçekleştirebilir. Bu basit gerçek, muazzam bir ekonomik değer yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda hem mavi hem de beyaz yakalı işçileri aynı şekilde vuracak eşi benzeri görülmemiş işten çıkarmalara neden olabilir. Gelecekte AI, kredilerimizi taahhüt etmekten evlerimizi inşa etmeye ve hatta bizi işe alıp işten çıkarmaya kadar her şeyi yapacak. İşin yapılış biçimindeki bu dönüşüm, yalnızca ciddi işsizliğe yol açmayacak, aynı zamanda potansiyel olarak depresyon, madde bağımlılığı, genişleyen eşitsizlik ve toplumsal huzursuzluk gibi bir dizi toplumsal sorunu beraberinde getirecek.

Yapay zekanın yerini değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği işler nelerdir?

Yapay zeka tarafından otomasyon riski en yüksek olan işler, genellikle rutin ve giriş seviyesi işlerdir. AI'nın insanlara göre ana avantajı, büyük miktarda veri içindeki inanılmaz derecede ince detayı tespit etme yeteneğidir. Örneğin kredi onayını ele alalım. Bir sigortacının sigorta başvurunuzu onaylayıp onaylamamaya karar verirken (net değeriniz, geliriniz, eviniz, işiniz

vb.), satın alma işlemlerinizi sağlık kayıtlarınız, kullandığınız uygulama ve cihazları milisaniye cinsinden ve çok daha doğru bir şekilde değerlendirdiğini varsayalım. Bu tür algoritmalar, rutin beyaz yakalı işlerin yerini kolayca alacaktır, tıpkı yazılımların defter tutma ve veri girişi gibi rutin beyaz yakalı görevleri sürekli olarak devralması gibi.

Yapay zekanın değiştirebileceği işler

Yapay zeka, robotikle birleştiğinde, giderek daha karmaşık hale gelen mavi yakalı iş türlerinin yerini alacak. 2041'e kadar, rutin görevleri yerine getiren depo toplayıcıları çoktan işinden edilmiş olacak. Bina uygulamaları da toplu halde montajı kolay robotlar tarafından yapılan prefabrike bileşenlere doğru kaydıkça, birçok inşaat işçisi de işinden olacak.

Yapay zeka neleri yapamaz?

AI'nın yetersiz kaldığı ve 2041'de bile ustalaşmak için muhtemelen hala mücadele edeceğini gördüğümüz üç yetenek şunlar olacak:

1. Yaratıcılık

Yapay zeka strateji oluşturamaz, kavramsallaştıramaz veya planlayamaz. AI, dar bir hedef için optimizasyon yapmakta harika olsa da, kendi hedeflerini seçemez veya yaratıcı düşünemez. AI, alanlar arasında düşünemez veya sağduyu uygulayamaz.

2. Empati

AI, empati ve şefkat gibi duyguları hissedemez veya bunlarla etkileşime giremez. Bu nedenle, AI başka bir kişinin anlaşıldığını ve önemsendiğini hissettiremez. Yapay zeka bu alanda gelişse bile, teknolojiyi insanların ilgi ve empati gerektiren veya "insan dokunuşlu hizmetler" diyebileceğimiz durumlarda rahat hissedeceği bir yere getiremez.

3. El becerisi

AI ve robotik, el becerisi veya hassas el-göz koordinasyonu gerektiren karmaşık fiziksel işleri başaramaz. AI, bilinmeyen ve yapılandırılmamış alanlarla, özellikle de gözlemlemediği alanlarla baş edemez.

Bütün bunlar mesleklerin geleceği için ne anlama geliyor?

Telefonla pazarlamacılık veya sigorta eksperliği gibi rutin işlerin bütünüyle devralınması muhtemeldir. Son derece sosyal ancak rutin işler için insanlar ve yapay zeka birlikte çalışacak ve her biri uzmanlığa katkıda bulunacaktır. Örneğin, geleceğin sınıfında insan öğretmen, öğrenmeyi öğreten, gelişen grup projelerini denetleyen empatik bir akıl hocası olmaya odaklanırken, yapay zeka rutin ev ödevlerini, sınavları notlandırmayı hatta standartlaştırılmış dersler ve bireyselleştirilmiş alıştırmalar sunmayı üstlenebilir. Yaratıcı ama asosyal işler için, insan yaratıcılığı yapay zeka araçlarıyla güçlendirilecek. Örneğin, bir bilim insanı, ilaç keşfini hızlandırmak için yapay zeka araçlarını kullanabilir. Son olarak, strateji ağırlıklı yönetici rolleri gibi hem yaratıcılık hem de sosyal beceriler gerektiren işler,

insanların parlayacağı işlerdir.

Ne yapmalı?

Daha fazla iş yaratmak ve çalışanların ufuktaki dönüşüme hazır olma durumunu iyileştirmek için, zamanımızın ana sorunu olan yapay zeka ekonomik devrimiyle başa çıkmak için devasa bir çabanın parçası olarak yeniden öğrenmeye önem vermeliyiz. Tehlike altındaki işlerde çalışan insanları önceden uyarmalıyız ve yeni beceriler öğrenmeleri için teşvik etmeliyiz. İyi haber şu ki, tartışıldığı gibi, yapay zekanın ustalaşamayacağı beceriler var: strateji, eleştirel düşünme, yaratıcılık, empati, sosyal beceriler ve el becerisi gibi... Ek olarak, yeni AI araçları, insan operatörleri gerektirecektir. İnsanların bu yeni becerileri edinmelerine ve bu yeni iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olabiliriz. Meslek okullarının, üniversitelerin bu tür sürdürülebilir işler için kursları, programları teşvik

edecek şekilde müfredatlarını yeniden tasarlayabilir, politika yapıcıların da bu kurslar için teşvikler sunmasını sağlayabiliriz.

Yenigün Haber Merkezi