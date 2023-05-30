Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, otomobillerin de akıllı hale gelmesi kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor. İşte tam da bu noktada, iki teknoloji devi Nvidia ve MediaTek'in iş birliğiyle yapay zeka, otomobillerin dünyasına adım atıyor. Yeni nesil bağlantılı otomobiller için atılan imzalar, geleceğin otomobil deneyimini daha da gelişmiş hale getirecek olanakları beraberinde getiriyor. Peki, Nvidia ve MediaTek iş birliğiyle otomobiller hangi yenilikleri sunacak? İşte, yapay zeka teknolojisinin otomobillere gelişiyle ilgili ayrıntılar...

Nvidia ve MediaTek, "yeni nesil bağlantılı otomobiller" için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Bu ortaklık, otomobillerin daha gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olmasını ve yazılım açısından daha yetenekli hale gelmesini amaçlamaktadır.

MediaTek, otomobillerin birbirine bağlanması için geliştirdiği Dimensity Auto platformuyla otomotiv sektörüne odaklanmaktadır. Nvidia ile yapılan anlaşma ise yapay zeka, bulut bilgi işlem ve grafik teknolojilerinin otomobil endüstrisine entegre edilmesini içermektedir.

Bu iş birliği kapsamında Nvidia'nın yapay zeka ve RTX GPU patentleri, MediaTek'in otomotiv yongalarına entegre edilecektir. Böylece, otomobiller yapay zeka alanında önemli özelliklere sahip olacak ve daha akıllı bir şekilde çalışabilecektir.

MediaTek, Nvidia'nın yazılımlarından olan Drive OS, Drive IX, Cuda ve TensorRT makine öğrenimi gibi araçları Dimensity Auto platformunda kullanabilecektir. Bu yazılımlar, otomobillerin bilgi-eğlence ve güvenlik işlevlerinde kullanılarak daha gelişmiş deneyimler sunmayı hedeflemektedir.

Gartner araştırma firmasına göre, araçlarda kullanılan bilgi-eğlence yonga pazarının 2023'te 12 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenmektedir. Nvidia ve MediaTek iş birliğinin hangi otomobil üreticileri tarafından test edileceği henüz belirli değildir.

Bu iş birliği, yapay zeka teknolojilerinin otomobil sektörüne entegrasyonunu hızlandırarak gelecekteki bağlantılı otomobillerin daha akıllı ve gelişmiş özelliklerle donatılmasını sağlamayı amaçlamaktadır

Yenigün Haber Merkezi