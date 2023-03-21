Yapay zeka (AI), bilgisayarların ve yazılımların insan benzeri zeka sergilemesi ve öğrenme yeteneklerine sahip olmasını sağlayan bilgisayar bilimi dalıdır. Yapay zeka, verilerden öğrenme, tahminleme ve sorun çözme yetenekleri ile bilgisayarların karmaşık görevleri otomatikleştirmesine ve insanlara yardımcı olmasına olanak tanır.

Derin öğrenme, yapay zeka alanının alt kümesi olan ve sinir ağlarından esinlenen makine öğrenimi algoritmalarıyla ilgili bir yöntemdir. Derin öğrenme modelleri, genellikle çok katmanlı yapılara sahip olan ve büyük miktarda veriyi işleyebilen yapay sinir ağlarıdır. Bu modeller, karmaşık ve hiyerarşik özelliklerin öğrenilmesine ve genellemeye olanak tanır, böylece derin öğrenme algoritmaları karmaşık görevlerde başarılı olabilir.

Yapay zeka ve derin öğrenme, birçok alanda önemli uygulamalara ve gelişmelere yol açmıştır:

Doğal dil işleme: Dil anlama, metin sınıflandırma, makine çevirisi ve metinden bilgi çıkarma gibi dil tabanlı görevlerde yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılır. Görüntü ve video işleme: Yüz tanıma, nesne tanıma, görüntü sınıflandırma ve segmentasyon gibi görsel veri analizi görevlerinde derin öğrenme algoritmaları kullanılır. Ses ve konuşma işleme: Sesli komutları anlama, konuşma tanıma ve sentezleme gibi ses ve konuşma tabanlı görevlerde derin öğrenme yöntemleri kullanılır. Öneri sistemleri: Kullanıcı tercihleri ve etkileşimleri temel alarak kişiselleştirilmiş öneriler sunan sistemlerde yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılır. Otonom sistemler: Otonom araçlar ve dronlar gibi, bağımsız hareket edebilen ve kararlar alabilen sistemlerde derin öğrenme algoritmaları kullanılır. Tıbbi teşhis ve tedavi: Yapay zeka ve derin öğrenme, hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli gelişmelere yol açmıştır, özellikle tıbbi görüntüleme ve genetik veri analizi alanlarında.

Yapay zeka ve derin öğrenme, teknoloji ve bilimdeki ilerlemelerle birlikte, gelecekteki uygulamalar ve fırsatlar için potansiyel sunmaktadır.