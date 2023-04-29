Basit veri işleme işleri: Yapay zeka sistemleri, belirli veri işleme görevlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu tür işler için insan iş gücüne olan ihtiyaç azalabilir.

Montaj işleri: Robotik sistemler, belirli parçaların montajını hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bazı montaj işleri, robotlar tarafından yapılabilir.

Sürücülük işleri: Sürücüsüz araçlar, gelecekte sürücülük mesleğini etkileyebilir. Araçların otomatik olarak kontrol edilebileceği bir dönemde, sürücülerin işsiz kalma riski artabilir.

Muhasebe işleri: Yapay zeka sistemleri, belirli muhasebe görevlerini otomatik olarak gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bazı muhasebe işleri, yapay zeka sistemleri tarafından yerine getirilebilir. Akıllı Telefonları Güvenli Hale Getirmenin Yolları