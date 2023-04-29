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Basit veri işleme işleri: Yapay zeka sistemleri, belirli veri işleme görevlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu tür işler için insan iş gücüne olan ihtiyaç azalabilir.
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Montaj işleri: Robotik sistemler, belirli parçaların montajını hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bazı montaj işleri, robotlar tarafından yapılabilir.
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Sürücülük işleri: Sürücüsüz araçlar, gelecekte sürücülük mesleğini etkileyebilir. Araçların otomatik olarak kontrol edilebileceği bir dönemde, sürücülerin işsiz kalma riski artabilir.
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Muhasebe işleri: Yapay zeka sistemleri, belirli muhasebe görevlerini otomatik olarak gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bazı muhasebe işleri, yapay zeka sistemleri tarafından yerine getirilebilir.
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Telemarketing işleri: Yapay zeka sistemleri, belirli müşteri sorularına cevap vermek veya belirli ürünlerin tanıtımını yapmak gibi telemarketing işlerinde kullanılabilir. Bu nedenle, bazı telemarketing işleri, yapay zeka sistemleri tarafından yerine getirilebilir.
Bu tür işlerin ortadan kalkması veya azalması, insanların farklı meslekler arayışına girmelerine neden olabilir. Ancak, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, aynı zamanda yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, iş gücü piyasasının yapay zeka teknolojileriyle nasıl şekilleneceği, ilerleyen dönemlerde netleşecektir