Dünyanın önde gelen yapay zeka (AI) uzmanları ve yöneticileri, bu teknolojinin "küresel çapta yok etme" potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, bir uyarı bildirisi yayınladılar. Bildiri, San Francisco merkezli bir araştırma ve kar amacı gütmeyen kuruluş olan Yapay Zeka Güvenliği Merkezi (CAIS) tarafından yayınlandı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, "yapay zekanın vaftiz babası" olarak kabul edilen Geoffrey Hinton, Google DeepMind ve Anthropic'ten yöneticiler ve kıdemli araştırmacılar, Microsoft'un Baş Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott; internet güvenliği ve kriptografi öncüsü Bruce Schneier; iklim savunucusu ve çevreci Bill McKibben, müzisyen Grimes gibi isimler bulunuyor.

Bu endişe verici bildiri, CAIS tarafından "yapay zeka nükleer savaş kadar tehlikeli olabilir. İnsan ırkının yok olmasına yol açabilir." şeklinde bir ifade ile duyuruldu.

Bu uyarı, sohbet botu ChatGPT'nin viral başarısını takiben geldi. Artan sayıda yasa koyucu, savunuculuk grubu ve teknoloji uzmanı, yapay zeka destekli sohbet robotlarının yanlış bilgi yayma ve işleri ortadan kaldırma potansiyeli hakkında uyarıda bulundu.

Bildiride, "Teknolojik güvenlik önlemlerinin ve etik standartların geliştirilmesi, AI teknolojisinin tehlikeli sonuçlara yol açmasını önlemek için hayati öneme sahiptir." ifadesine yer verildi. Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın bu potansiyel etkisini kontrol altına almak için daha fazla adımların atılması bekleniyor.