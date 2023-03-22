Küçük, İş dünyasının bugünü ve geleceğinin "Resillience Reset" temasıyla tartışıldığı zirvede döngüsel ekonomiye geçiş sürecinin kurumsal yapılara yansımaları ve yapay zekanın sürdürülebilirlik uygulamalarındaki yasal etkilerine dair görüşlerini paylaştı. Sürdürülebilirlik, teknoloji ve yapay zeka çerçevesinde hukuki süreci değerlendiren Küçük ”Sürdürülebilirliğe döngüsel ekonomi gözüyle bakmak gerekecek. Bu konuda çevresel sorunların ötesine geçen bütüncül bir görüşe sahip olunması, uygulama ve prosedürlerin düzenlenmesi gerekiyor.” dedi.

KP Law Kurucu Ortağı Avukat Onur Küçük Teknoloji Liderleri Zirvesi 2023"Döngüsel Ekonomiye Teknoloji ile Sektörel Bakış" oturumunda; W-tech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in moderatörlüğünde; Defacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir ve Logo Grup CTO’su İsmail Duran ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. Data Expert'in katkıları ve BMI Business School'un organizasyonuyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen zirvede iş dünyasının bugünü ve geleceği "Resillience Reset" temasıyla tartışıldı. Konuşmasında döngüsel ekonominin temelinde gelişmekte olan bir kültür meselesi olduğunu vurgulayan KP Law Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Tüketim ne pahasına olursa olsun sınırsızca tüketimden geldiğimiz noktada ESG( Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) ile beraber hem sosyal çevremize, hem çalışanlarımıza, doğal çevremize özetle dünyaya faydalı olma fikri hakim. Bu bir kültü meselesi fakat kültürün yerleşmesi için kanunlarla sınırlamaya ihtiyaç var.” dedi.

Yapay zeka çağında sorumluluk, veri yönetimi, fikri mülkiyet konuları önem kazanacak

Yapay zekanın sürdürülebilirlik alanına yasal etkilerinin çok sayıda ve karmaşık olduğunu belirten KP Law Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Hukuki açıdan bu konuya 4 başlık altında değerlendiriyoruz; sorumluluk, veri yönetimi, fikri mülkiyet, ve düzenleme ihtiyacı. Yapay zekanın sorumluluğuna ilişkin bazı sorular doğuyor ve bu konu bizi çok ilgilendiriyor. Yapay zekanın ürettiği bir ürünün sorumluluğu kime ait olacak. Örneğin yapay zekanın ürettiği bir otonom araç hata yaptığında tasarlayan mı, üreten mi sorumlu olacak. Bu soruların cevabı henüz dünya ölçeğinde baktığımızda da tam olarak netleşmiş değil.” Dikkate alınması gereken ikinci önemli konunun da verinin gizliliği olduğunu belirten KP Law Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Yapay zeka çok büyük miktarda datadan veriye erişiyor. Dolayısıyla verinin gizliliği ve sahipliği konusu gündeme geliyor. Her yapay zeka her veriye ulaşabilmeli mi, sınırlandırılacaksa otoritesinin kim olacağı gibi konuların netleştirilmesi gerekiyor.” dedi. Teknolojik gelişmesi ile birlikte fikri mülkiyetin çok önemli bir konu haline geldiğinin altını çizen KP Law Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Yapay zekâ algoritmaları ve uygulamaları genellikle patentler ve telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarıyla korunuyor. Yapay zekâ sürdürülebilirlik alanında daha yaygın hale geldikçe fikri mülkiyet haklarına kimin sahip olacağına dikkat edilmesi gerekecek.” dedi.

Yapay zeka doğası gereği etikle çelişiyor

Yapay zekânın hızla gelişen bir teknoloji olması ve mevcut düzenlemelerin sürdürülebilirlik alanına getirdiği zorlukları ele almak için yeterli olmayabileceğini belirten Küçük, ”Sürdürülebilirlikte yapay zekâ uygulamalarının güvenli, şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, sürdürülebilirlik konularının küresel doğası göz önüne alındığında, yapay zeka uygulamalarının sınırlar ötesinde geliştirilmesi ve kullanılması muhtemeldir. Bu, sürdürülebilirlik alanında yapay zeka kullanımını düzenlemek için farklı yasal sistemlerin birlikte nasıl çalışabileceğine ilişkin konuların ele alınması gerekiyor.” dedi. Yapay zekâ sistemlerinin doğası gereği etik veya ahlaki olmadığını belirten Küçük, etiği kontrol edecek olanın kim olacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu söyledi. Yapay zekanın sürdürülebilirlik alanında kullanıldığı alanlarda, yapay zekanın etik ve hukuk ilkeleri çerçevesinde tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için zorunlu bazı yasal çerçevelerin yürürlükte olması gerektiğini vurguladı.

Gelecekte tam teknoloji ile donanmış hukuk insanlarına ihtiyaç olacak

Kod yazım süreçlerini yapay zeka gerçekleştirdiği takdirde bu alanda çalışan hukukçuların yapay zekanın nasıl öğrendiği ve kod ürettiği de dahil olmak üzere nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olması gerektiğine dikkat çeken Küçük “Yapay zekâ tarafından üretilen kodu kullanmanın yasal sonuçlarını değerlendirecek olan hukukçuları, güçlü analitik becerilere sahip olmaları, potansiyel yasal riskleri tanımlayabilmeleri ve bunları minimuma indirmek için stratejiler geliştirebilmeleri gerekir. Gelecekte tam teknoloji ile donanmış hukuk insanlarına ihtiyaç olacak” dedi.