Yapay zeka teknolojisi, sağlık alanında devrim niteliğinde bir keşife imza attı. ABD'li araştırmacılar, A baumannii adıyla bilinen ölümcül süper bakteriye karşı etkili bir antibiyotik olan abaucini keşfetmek için yapay zeka yöntemlerini kullanarak önemli bir adım attı. McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesindeki bilim insanları, binlerce antibakteriyel molekülü analiz eden yapay zeka modeli sayesinde 8 yeni potansiyel antibiyotik buldu ve abaucin adlı antibakteriyel molekülü tespit etti. Bu keşif, süper bakteriye karşı mücadelede umut ışığı oluşturuyor. Gelecekte yapay zekanın tıbbi araştırmalarda daha da büyük bir rol oynaması bekleniyor. Bu gelişme, antibiyotik direnciyle mücadelede yeni bir dönemi başlatabilir ve insan sağlığını tehdit eden enfeksiyonlara karşı daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Yapay Zeka Antibiyotik Keşfetti: Nasıl Gerçekleşti?

ABD'li araştırmacılar, yapay zeka teknolojisini kullanarak A baumannii bakterisine karşı etkili bir ilaç olan abaucin'in keşfini gerçekleştirdi. McMaster Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesindeki bilim insanları, yaptıkları açıklamada, ölümcül süper bakteriyle mücadele edebilecek antibiyotik (abaucin) geliştirildiğini duyurdu.

Yapay Zekanın Rolü: Ne İşe Yaradı?

Araştırmacılar, binlerce antibakteriyel molekülün yapısını taramaya yarayan yapay zekadan faydalanıldığını belirtti. Bilim insanları, yeni modeli kullanarak daha önce hiç karşılaşmadıkları 6 bin 680 bileşeni analiz ettiklerini açıkladı. Analizler sonucu 240 bileşeni detaylıca inceleyen bilim insanları, 8 yeni potansiyel antibiyotik ile “abaucin”i oluşturan yeni bir antibakteriyel molekülü tespit ettiler.

Abaucin'in Etkisi: Nasıl Çalışıyor?

Bu yeni molekülü süper bakteri enjekte edilmiş farelerin üzerinde deneyen araştırmacılar, enfeksiyonu baskıladığını keşfetti. Araştırmacı Gary Liu, kimyasalların bakterilerin üzerindeki etkisini ele alan halihazırdaki verileri yapay zekanın yardımıyla geliştirerek moleküllerin antibakteriyel yapıda olup olmadığını anlamaya yarayan yeni bir model ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Gelecekte Yapay Zeka Kullanımı: Ne Bekliyoruz?

Liu, yeni yapay zeka modeliyle ilaçların keşfinin daha etkili şekilde yürütülebileceğini ifade etti. McMaster Üniversitesi'nde Biyokimya ve Biyotıp Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi Jonathan Stokes da söz konusu modelin, antibiyotik keşiflerinde yapay zeka kullanımının önemini kanıtladığını belirtti. Stokes, yapay zeka yardımıyla kimyasal alandaki yeni buluşların ve antibakteriyel molekül keşiflerinin hızlanacağını ve bakterilerin direnç kazanma ve evrim geçirme özelliğine karşı kullanılacak antibiyotiklerin bulunmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Uyarı: Acinetobacter Baumannii Tehditi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada, “acinetob

acter baumannii”nin antibiyotiğe dirençli doğasından dolayı insan sağlığına büyük tehdit oluşturduğunu belirtmişti. Bu süper bakterinin yeni tedavilere direnç geliştirme özelliği bulunduğu ve diğer bakterilere bu direnci genler yoluyla aktararak onları da ilaçlara karşı dirençli hale getirebildiği ifade edilmişti.

Süper Bakterinin Tehlikesi ve Mücadele Çabaları

Uzun süre hayatta kalabilen süper bakteriler, hastaneler, bakımevleri ve tıbbi ekipmanları kullanan hastalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bu bakterilerin kontrol altına alınması ve tedavi edilmesi büyük önem taşıyor.

Yapay zeka tabanlı ilaç keşfi, süper bakteriler gibi tehlikeli enfeksiyonlara karşı yeni ve etkili tedavi yöntemleri bulma çabalarında umut vaat ediyor. Bu çalışmalar, gelecekte yapay zekanın tıp alanında daha da önemli bir role sahip olacağını göstermektedir.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisinin kullanılması, A baumannii gibi tehlikeli bakterilere karşı etkili ilaçların keşfinde önemli bir adım olmuştur. Bu gelişme, antibiyotik direnciyle mücadelede umut verici bir ilerlemedir ve gelecekte daha fazla antibakteriyel molekülün ve tedavi yönteminin keşfedilmesine katkıda bulunabilir.

Yenigün haber Merkezi