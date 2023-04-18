Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zekâ platformlarına meydan okumak için "TruthGPT" adını verdiği bir yapay zekâ (AI) platformu başlatacağını açıkladı.

Gerçekleştirildiği röportajda, "TruthGPT'' adını verdiği platformun evrenin doğasını anlamaya çalışacağını ve “maksimum gerçeği arayacağını” belirten Musk, “Geç başlıyor, ancak üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağım." açıklamasını yaptı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketini eleştiren Musk, OpenAI'ın kar amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile yakın ittifak halinde olduğunu söyledi. Musk, ayrıca Google'ın kurucu ortağı Larry Page'i yapay zekâ güvenliğini ciddiye almamakla suçladı.

Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute'un 29 Mart 2023 tarihinde yayımladığı ve Musk dahil binden fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, bu tarz yapay zekâ robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zekâ robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.

Mektupta, insanlarla rekabet eden yapay zekâ sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar bakımından topluma ve medeniyete yönelik riskleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve yapay zekâ geliştiricilerinin denetim için politikacılarla ve düzenleyici kurumlarla çalışması için çağrı yapılmıştı.

(Yenigün Haber Ajansı)