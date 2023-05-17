14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren BTP Sözcüsü Emre Polat, “Biz bu masa kurgusunun eksik olduğunu, yanlış olduğunu vurguladık. Söylediklerimizin tamamında maalesef haklı çıktığımızı gördük. Biz bu vesileyle yüzde 1'in 38 milletvekili ettiğini de gördük. Şimdi göreceğiz o mavi AKP'liler iktidar tarafına mı dönecek yoksa muhalefet tarafında mı kalacaklar” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) 14 Mayıs seçim sonuçlarına dair değerlendirme geldi. Basın açıklaması yapan BTP Sözcüsü Emre Polat, “Öncelikle seçim milletimize, devletimize, demokrasimize hayırlı olmasını temenni edelim. Bu seçim bitmeyen bir seçim oldu, yeni bir seçimi doğurdu. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi yapılacak. Ama parlamento seçimi sonuçlandı ve bunu değerlendirebiliriz” dedi.

“Yüzde 1'in 38 milletvekili ettiğini gördük”

Bu seçimin en azından Cumhurbaşkanlığı noktasında kazananı olmayan ama genel olarak kaybedeninin çok olduğu bir seçim olduğunu ifade eden BTP Sözcüsü Polat sonradan Millet İttifakı adını alan Altılı Masa kurgusunun yanlış olduğunu ifade etti. Polat, “Biliyorsunuz bu seçimlerde başından bu yana bir masa kurgusu yapıldı. Biz bu masa kurgusunun eksik olduğunu, yanlış olduğunu vurguladık. Söylediklerimizin tamamında maalesef haklı çıktığımızı gördük. Meclis aritmetiği iktidar lehine, muhalefet aleyhine şekillendi. Siyasette 2 artı 2 4 etmez denirdi, doğru. Biz bu vesileyle şu matematiği de görmüş olduk; yüzde 1'in 38 milletvekili ettiğini gördük. Şimdi göreceğiz o mavi AKP'liler iktidar tarafına mı dönecek yoksa muhalefet tarafında mı kalacaklar, bunu hep beraber görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Milleti hedef alan ifadeler çok yanlış”

Seçim sonucunun ardından millete özellikle de deprem bölgesinde yaşayanlara yönelik kullanılan üslubu da eştiren Emre Polat, “Ben burada şunu özellikle vurgulamak isterim ki, milleti hedef alan, milletin yanlış yaptığını, ağır ifadelerle milleti eleştiren bazı açıklamalar görüyoruz, bunlar çok yanlış. Burada milli iradeye, milletin iradesine saygı göstermek zorundayız. Burada yanlışı yapan millet değildir. Yanlış olan yaptığı yanlış tercihlerle, yanlış kurgularla, yanlış ittifaklarla, yanlış ortaklarla seçime girmektir” dedi.

‘Gençleri dinlemediniz o yüzden kaybettiniz’

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın seçim öncesi seçimin kaybedenlerine yönelik konuşmayı da hatırlatan Emre Polat şunları söyledi, “Bakın Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın bundan aylar önce kaybedene dönük yaptığı bir açıklama var... Ne diyor, ‘gençleri dinlemediniz o yüzden kaybettiniz’ diyor. Keşke ‘gençlerin mesajını aldım’ demek yerine gençlerin mesajını bu sonuçları görmeden alsalardı bu sonuç yaşanmayacaktı.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ