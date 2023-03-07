Yüzyılın en büyük afetlerinden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm dünyada gerçekleşen doğal afetlerde olduğu gibi en çok kadınları etkiledi. Olağanüstü durumlarda yaşanılan toplumsal ve bireysel travmalar göz ardı edilerek çocuk, yaşlı ve özel gereksinimli kişilerin bakımlarının yanı sıra yemek yapma, soba yakma gibi işleri de üstlenen kadınlar, kritik öneme sahip olan hijyen ve sağlık sorunlarıyla da baş başa bırakıldı.

Bugün, depremden etkilenen 15.8 milyon kişiden 4.1 milyonu üreme çağındaki kadınlardan oluşuyor. Bu kadınlardan 226 bin hamile ve neredeyse 25 bin kadının bir ay içinde doğum yapması bekleniyor. Genç kızlar, genç kadınlar, hamileler, yeni anneler; birden fazla çocuğu olan, yaşlı ya da özel ihtiyaçlara sahip tüm kadınlar için hijyenik koşulların oluşturulması ve bu yöndeki acil sağlık gereksinimlerinin karşılanması büyük önem taşıyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal konumları nedeniyle afetlerde savunmasız ve dezavantajlı durumlar ile karşı karşıya kalan, güvenlik riski altında hayati gereksinimlerini karşılamaya çalışan tüm kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın YANINDAYIZ!

Evlerini, sevdiklerini kaybeden; bu büyük travmalara karşın ayakları üstünde tekrar durmak için çabalayan ama seslerini duyuramayan; yaşananlar karşısında “yalnız” bırakılmasına rağmen var yok demeden dayanmaya ve paylaşmaya çalışan tüm kadınlarımız ve kız çocuklarımızın için BURADAYIZ!

Dün, bugün ya da yarın için destek görmesi engellenen, “keder getiren kadere” razı olması beklenen ve yüreğindeki kaygıyla korku hep büyütülmesine karşın değişime ve gelişime katkı sağlamayı sürdüren tüm kadınlarımız için varız, BİRBİRİMİZ İÇİN VARIZ!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana, kadınlarımızdan aldığımız güçle ilerlemeye, geleceği yön veren kız çocuklarımızla gurur duymaya ve sistematik olarak kadınlarımızı mağdur etmeye çalışanlarla mücadele etmeye devam ediyoruz!

Özellikle afet sonrası kadınların ve kız çocuklarının maruz bırakıldıkları her türlü şiddete karşı önlem alınmalı ve kadınların ihtiyaç duydukları güvenli yaşam alanları sağlanmalıdır. Kadınların afetlerde toplumsal zarardan korunması için bütünleşik afet yönetiminde toplumsal cinsiyete duyarlı adımlar atılması büyük önem taşımaktadır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak deprem bölgesindeki kadınlarımızla birlikte tüm kadınlarımızın güvenliğinin sağlanması, güçlenmesi ve özgürleşmesi için çalışmaktan; eşitsizliğin, şiddetin ve adaletsizliğin karşısında durmaktan vazgeçmeyeceğiz!

Hep birlikte daha özgürüz, eşitiz ve güçlüyüz!

8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

YENİGÜN HABER MERKEZİ