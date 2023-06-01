Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin aktif katılımı ile katkıda bulunmayı amaçlayan YANINDAYIZ Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim Kurulu Başkanını seçti. YANINDAYIZ Derneği’nin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı oldu.

Dünyada 4’üncü sırada yer alan, ülkemizde ise tek pro feminist erkek inisiyatifi olan YANINDAYIZ Derneği’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, yeni dönem bayrağını Selen Okay Akçalı’ya devretti. YANINDAYIZ’ın Yönetim Kurulu, derneğin misyonu ile paralel olarak disiplin, yaş, sektör, uzmanlık çeşitliliğine göre oluşturulurken, yeni dönem Başkan Yardımcılığı görevini Oyuncu ve DasDas Kurucu Ortağı Mert Fırat ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu üstlendi. Derneğin Denetim Kurulu Başkanı olarak ise Sun Tekstil A.Ş. Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk görev alacak.

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan YANINDAYIZ Derneği; erkekliğin dönüşümünü merkezine alarak, erkeklerle birlikte başta kadına yönelik şiddetin sonlanması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Toplumsal cinsiyet temelli eğitim, seminer ve webinarların yanı sıra hayata geçirdiği “Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri”, “İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok!”, “Yerelde Eşitiz!” ve “Şiddete Yol Verme!”, Afet bölgesinde kadın ve çocuklara psikososyal servis desteği veren “YANINDAYIZ Karavanı” projeleriyle dikkat çeken dernek, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

“YANINDAYIZ, erkeklerin bir araya gelip, toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yaptığı tek dernek”

Kadın erkek eşitliğinin insan hakları temelli bir eşitlik olduğuna vurgu yapan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda hem bireysel hem de toplumsal olarak, ‘Hep birlikte ne yapabiliriz’ diye düşünerek, çaba harcadım. Üyeleri ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan YANINDAYIZ Derneği’ni kurarak erkeklerde farkındalık yaratmak için çalışıyor ve eşitlikçi erkekleri rol modeli olarak göstermek istiyoruz. Çünkü toplumda eşitlikçi durumu olan, kadına karşı herhangi bir ikincil konumu hissetmeyen, hayatını buna göre düzenlemiş, birey olarak tek başına var olmuş kadının yanında duran erkeklerin, özellikle bizimki kadar ağır ataerkillikle yaşayan bir toplumda farkındalık yaratmaları ve değişime öncü olmaları gerekiyor. YANINDAYIZ Derneği, kadınların da olduğu fakat erkeklerin bir araya gelip, toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yaptığı tek dernek.

YANINDAYIZ Derneği olarak çok yetenekli insanların birden fazla işi yürüttüğü, projeler konusunda bir araya gelip belirli bir projeyi yapıp dağıldığı, bir yerde sürekli kalmadığı, herkesin lider olabileceği, daha demokratik, daha şeffaf ve daha adil bir yönetim biçiminin olduğu bir dernek yapısı hedefliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin birçok şehrinde ve kurumunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan sorunlarla mücadele edebilmek için eğitimler, seminerler ve projeler gerçekleştirerek farkındalık ve fayda sağlamak için çalıştık. Uzun süredir yürüttüğüm görevimi gönül rahatlığıyla yeni başkanımıza ve üyelerle birlikte yönetim kuruluna devrediyor, bu yolda yan yana yürüdüğümüz için teşekkür ediyorum” dedi.

Önemli olan 'ne önünde ne arkandayım, her şeye rağmen yanındayım' diyebilmek

Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı YANINDAYIZ bayrağını Nur Ger’den devralıp daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirterek: “Günümüzde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunusunu yapmak cesaret isteyen bir iş oldu. Biz YANINDAYIZ ile düşüncelerimizi eyleme dönüştürme kararlılığını gösterdik. YANINDAYIZ hareketinin varlığı kadının yanında olmayı gerektiriyor. Kadın liderliğinin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Ardından, başkalarının da aynı şekilde, aynı hassasiyetle hareket etmesini talep edeceğiz. Bu, derneğimizin temel varlık sebebi ve misyonu. İnanıyorum ki; gerçek güç ve cesaretin içimizdeki güce meydan okumak olduğunu ve 'ne önünde, ne arkandayım, her şeye rağmen yanındayım' diyebilmek olduğunu keşfedeceğiz. Kadın dayanışmasını sözde değil özde yaşayan, yaşatan, YANINDAYIZ’a ruhunu üflerken, hem üzerine titreyerek çalışmış, hem de bir yandan aynı özenle koltuğunu bırakma planları yapmış bir lider olan Kurucu Başkan’ımız Nur Ger’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Seçim sonrası Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Şu şekilde oluştu;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

1. Selen Okay Akçalı

2. Fuat Pamukçu

3. Mert Fırat

4. Gökdeniz Gür

5. Burak Karabacak

6. Erden Timur

7. Evren Bingöl

8. Hande Tibuk

9. Umut Aydın

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

1. Bahadır Kaleağası

2. Bülent Gürcan

3. Derin Altan

4. Gülçin Poyraz

5. Hikmet Koyuncuoğlu

6. Koray Bilici

7. Özge Doğan

8. Serhan Ok

9. Şirin Tabanlı Yanık

DENETLEME KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

1. Şükrü Ünlütürk

2. Cevdet Karahasanoğlu

3. Mehmet Uçak

DENETLEME KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

1. Bernard Arkas

2. Cem Kösemen

3. Can Berker Öztürk