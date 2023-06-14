Maltepe’de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuk, İBB’ye bağlı ilçe itfaiyesi, Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri ve vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Maltepe’de büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak’taki bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen İBB’ye bağlı ilçe itfaiyesi yangını söndürmek için çaba verirken, Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama-kurtarma ekipleri de yangından mahsur kalan 5 çocuğu, vatandaşların da desteğiyle kurtardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu sonrası netlik kazanacak.