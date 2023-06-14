Yamaha NEO’s Elektrikli Motosiklet Türkiye'de Satışa Çıktı! Motosiklet dünyasının öncü markalarından Yamaha'nın yeni elektrikli motosikleti Yamaha NEO’s Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluştu. Peki, Yamaha NEO’s'un Türkiye'deki satış fiyatı ne kadar? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Yamaha NEO’s'un Teknik Özellikleri Neler?

Elektrikli motosiklet Yamaha NEO’s, teknik açıdan incelendiğinde, değiştirilebilir bir pil paketi (50.4V/19.2Ah) ile öne çıkıyor. Bu pil paketi, normal kullanımda motosiklete 37 km menzil sağlıyor.

Ayrıca, Yamaha NEO's, isteğe bağlı çift pil paketi seçeneği sunuyor. Bu seçenekle birlikte menzil, 68 km'ye kadar çıkabiliyor. Ancak, çift pil paketinin kullanılabilmesi için ekstra 22 bin TL ödeme yapılması gerekiyor.

Yamaha NEO's, 2.5 kW gücünde bir elektrik motoru kullanıyor ve bu motor 136 Nm tork sağlıyor. Bu güç, ağır yolcuların bile rahatlıkla taşınabilmesini sağlıyor.

Yamaha NEO’s'un Ekranı ve Akıllı Telefon Uygulaması

Yamaha NEO’s, basit bir ekranla donatıldı. Ancak, bu eksikliği, motosiklet hakkındaki tüm detaylara ayrıntılı şekilde ulaşılabilecek bir akıllı telefon uygulamasıyla kapatıyor.

Yamaha'nın genel açıklamalarına göre, NEO’s modeli, sıfır emisyonlu kentsel mobilitede yeni bir çağ açmaya hazır. Hem beyaz hem de siyah renk seçenekleri mevcut

Yamaha NEO’s'un Türkiye'deki Fiyatı Nedir?

Yamaha, NEO’s için Türkiye başlangıç fiyatını resmi sitede lansmana özel olarak 79.300 TL (1.957 TL ÖTV ve 12.097 TL KDV dahil) olarak açıkladı. Birden fazla renk seçeneğiyle hazırlanan motosiklet, kullanıcılarına geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.