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Türkiye'nin kuzeybatı bölgesinde, Marmara Denizi'nin doğu kıyısında yer alan Yalova, Türkiye'nin ünlü turistik şehirlerinden biri olup, her yıl çok sayıda turist tarafından birçok nedenden dolayı ziyaret edilmektedir. Bunlardan ilki, şehrin güzel doğal güzellikleridir. Şehirde çok sayıda göl, nehir, orman, şelale ve plaj vardır. Yalova, tedavi edici mineral banyolarına sahip olması nedeniyle de turistlerin medikal turizm amacıyla da uğrak yeridir. Peki, Yalova'da nerede kalınır? İşte Yalova'da konaklanacak ve gezilecek yerler...

Yalova'da Nerede Kalınır?

Yalova'da Konaklayacağınız Yerler

1. Hilton Garden Inn Yalova

2. Limak Thermal Boutique Hotel

3. Ramada By Wyndham Yalova

4. Armodies Termal Park Hotel

5. Rizom Tatil Köyü

6. Terma City Termal Hotel Yalova

7. Uğur Termal Residence

8. Grand Karot Hotel

9. Almoruj Yalova

10. Lion Boutique Hotel

11. Doga Turizm Bungalov

12. Amadeus Motel

Yalova'da Gezilecek Yerler

1. Termal Kaplıcaları

Yalova'nın kalbinde yer alan Termal Kaplıcaları, yüzyıllardır akan sıcak maden suyu kaynaklarıyla ünlüdür. Termal Tepe'nin zirvelerinden gelen suların sıcaklığı 55-65 santigrat derece arasında değişiyor. Bu da burayı tedavi edici fayda arayanlar veya rahatlamak için bir sığınak arayanlar için ideal bir yer haline getiriyor.

2. Yürüyen Köşk

Atatürk Köşkü, 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Yalova'nın 12 kilometre güneyindeki Termal ilçesine yapılan ve 245 metrekarelik alanı kaplayan iki katlı köşktür. Ulu Önder Atatürk, 1930 yılının yaz aylarında köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk, “Dal kesilmeyecek Köşk kaydırılacak!" der. Bu emir üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır ve bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtulur. Köşk, ismini buradan alır.

3.Sudüşen Şelalesi

Sudüşen Şelalesi Yalova'nın Termal ilçesi Üvezpınar Köyü’nden 8 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bakımlı bir patikadan ulaşılan şelale, popüler bir yürüyüş rotasıdır ve bölgedeki en güzel şelalelerden biri olarak kabul edilmekte ve hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekmektedir.

4. Armutlu

Yalova'nın ilçesi Armutlu, turistlerin oldukça beğenisini kazanan bir yerdir. Armutlu, nefes kesen güzelliği ve kültürel önemi ile ünlüdür. Ayrıca, Armutlu plajıda oldukça güzel bir plajdır. Denizi temiz, berrak ve dalgasızdır. Plaj, şehir merkezine 54 km uzaklıkta bulunuyor ve plaja girişler ücretsizdir.

5. Erikli Şelalesi

Yalova merkeze sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü Erikli Şelalesi, fotoğraf çekmeyi ve doğal güzellikler arasında vakit geçirmeyi seviyorsanız ziyaret etmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Kentin en bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarından biri olan Erikli Şelalesi, Erikli Yaylası'nın yemyeşil manzarasını tamamlıyor ve her mevsim muhteşem manzaralar sunuyor.

6. Dipsiz Göl

Yalova Kent Ormanı'na kısa bir yürüme mesafesinde büyüleyici bir manzara sunan Dipsiz Göl, Yalova'nın en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biridir. Erikli Yaylası'nın el değmemiş doğal güzellikleri arasında yer alan göl, deniz seviyesinden 530 metre yükseklikte yer alıyor.

7. Kara Kilise

Yalova'nın görülmeye değer etkileyici tarihi yapılarından biri de şehir merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve kısa bir yürüyüşle ulaşılabilen etkileyici Kara Kilise'dir. Yalova sahil yoluna yakın konumu nedeniyle akşam yürüyüşleri sırasında da ziyaret edilen etkileyici yapının, 16. yüzyılda kilise veya su kemeri olarak tasarlandığı düşünülüyor. Birçoğu günümüze kadar ulaşan rengarenk çiçekler arasında muhteşem bir manzara sunan Kara Kilise, tarih ve kültür meraklılarının da ilgisini çekiyor.

8. Yalova Kent Müzesi

2013 yılında Yalova Hükümet Konağının, Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'nin ortak yürüttüğü Rekonstrüksiyon Projesi kapsamında müzeye çevrilmesiyle ziyarete açılan müze, Yalova merkezde yer almaktadır.