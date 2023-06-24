Yalova, Marmara Bölgesi'nin incisi olarak bilinen bir şehirdir. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve benzersiz plajlarıyla dikkat çeken Yalova, her yıl hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaktadır. Marmara Denizi'ne kıyısı olan Yalova, sahip olduğu muhteşem plajlarıyla ünlüdür. Çınarcık ve Armutlu ilçeleri, Yalova'nın en gözde plajlarının bulunduğu bölgelerdir. Ziyaretçiler genellikle "Yalova'da hangi plajlarda denize girebilirim?" gibi soruları sormaktadır, çünkü Yalova'nın birbirinden güzel plaj seçenekleri bulunmaktadır.

Yalova'da Denize Girilecek Yerler

Yalova, Marmara Bölgesi'nin en güzel illerinden biri olduğu için birçok denize girilecek yer seçeneği sunmaktadır. İşte Yalova'da denize girebileceğiniz bazı popüler yerler;

Çınarcık Plajı

Yalova'nın en ünlü plajlarından biridir. Kumlu ve geniş bir plaja sahip olup, temiz deniziyle dikkat çeker. Aynı zamanda plajda birçok tesis ve restoran bulunmaktadır.

Armutlu Plajı

Yalova'nın diğer bir güzel plajı olan Armutlu, temiz ve berrak deniziyle ziyaretçilerini cezbeder. Kum ve çakıl karışımı bir plajdır ve çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkat çeker.

Altınova Sahili

Yalova'nın Altınova ilçesinde yer alan bu sahil, uzun bir kumsala sahiptir. Doğal güzellikleriyle ünlüdür ve deniz suyu genellikle sakin ve temizdir.

Termal Plajları

Yalova, termal kaynaklarıyla da ünlüdür. Termal otellerin bulunduğu bölgelerde, termal suların denizle buluştuğu özel plajlar mevcuttur. Bu plajlarda hem denize girebilir hem de termal suyun sağlıklı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Erikli Sahili

Yalova'ya bağlı Erikli köyünde yer alan bu sahil, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahiptir. Doğal güzellikleriyle göz dolduran plajda denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Yalova'ya Nasıl Gidilir?

Havayolu

En yakın havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'dır, İstanbul'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra Yalova'ya gitmek için otobüs veya özel araç kiralama gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Karayolu

Yalova, İstanbul'a yaklaşık 75 kilometre uzaklıktadır ve karayoluyla ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul'dan TEM Otoyolu veya E-5 Karayolu üzerinden Yalova'ya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bursa'dan da Yalova'ya ulaşım sağlanabilir.

Denizyolu

İstanbul'dan Yalova'ya denizyolu ulaşımı da mümkündür. Kabataş veya Eminönü'nden hareket eden deniz otobüsleriyle Yalova'ya geçiş yapabilirsiniz. Yalova İskelesi'ne vardıktan sonra istediğiniz bölgeye minibüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma

İstanbul veya diğer şehirlerden Yalova'ya otobüs seferleri düzenlenmektedir. Otobüs firmalarının terminalinden Yalova'ya düzenli seferler bulabilirsiniz. Ayrıca, Bursa'dan da otobüsle Yalova'ya ulaşım sağlanabilir.

Özel Araç

Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, İstanbul veya Bursa'dan TEM Otoyolu veya E-5 Karayolu üzerinden Yalova'ya ulaşabilirsiniz. Rotayı navigasyon cihazınıza veya haritalara kontrol ederek takip etmek en iyisidir.