Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Yalova ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Yalova Liselerinin 2022 Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Yalova / Merkez / Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 442,77 3,65 3,36 Yalova / Merkez / Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 401,89 9,61 9,27 Yalova / Merkez / Yalova Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 372,03 15,33 14,76 Yalova / Merkez / Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 356,02 19 15,77 Yalova / Çiftlikköy / Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 332,27 25,3 18,94

Yalova / Merkez / Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,03 39,42 44,5 Yalova / Altınova / Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 261,39 53,86 – Yalova / Merkez / Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,83 55,8 – Yalova / Merkez / Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,38 66,17 – Yalova / Merkez / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,21 83,23 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler gelecek yıllarda değişebilir ve tercih yaparken güncel duyuruları takip etmek önemlidir.