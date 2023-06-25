Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Yalova ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Yalova Liselerinin 2022 Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Yalova / Merkez / Yalova-Termal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|442,77
|3,65
|3,36
|Yalova / Merkez / Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|401,89
|9,61
|9,27
|Yalova / Merkez / Yalova Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|372,03
|15,33
|14,76
|Yalova / Merkez / Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|356,02
|19
|15,77
|Yalova / Çiftlikköy / Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|332,27
|25,3
|18,94
|Yalova / Merkez / Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,03
|39,42
|44,5
|Yalova / Altınova / Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|261,39
|53,86
|–
|Yalova / Merkez / Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,83
|55,8
|–
|Yalova / Merkez / Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,38
|66,17
|–
|Yalova / Merkez / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,21
|83,23
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler gelecek yıllarda değişebilir ve tercih yaparken güncel duyuruları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ