Fox TV'nin yeni dizisi Yalnız Kalpler'in yayın hayatına başlamasıyla birlikte, izleyicilerin merakını çeken bir karakter ön plana çıktı: Kumru. Elif Gülhan'ın canlandırdığı bu karakter, fakirlik içinde yaşayan ama hayat dolu bir genç kızı temsil ediyor. Ancak Elif Gülhan hakkında neler biliyoruz? Bu genç ve yetenekli oyuncu kimdir, kaç yaşında ve daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte, Yalnız Kalpler'in Kumru'su Elif Gülhan hakkında merak edilenler...

Yalnız Kalpler Dizisi ve Kumru Karakteri

Yalnız Kalpler, gecekonduda fakirlik içinde yaşayan Kumru karakteriyle dikkat çekiyor. Bu karaktere hayat veren isim ise genç ve yetenekli oyuncu Elif Gülhan. Peki, Elif Gülhan kimdir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi dizilerde rol almıştır?

Elif Gülhan Kimdir?

Elif Gülhan'ın nereli olduğu ve doğum tarihi bilinmiyor, ancak yüksek öğrenimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladığı biliniyor. Hem dizi hem de tiyatro oyuncusu olan Gülhan, ilk olarak Ankara'daki Köşem Sultan adlı tiyatroda rol aldı. 2018'de, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan Akif adlı sinema filminde rol aldı. Ardından, TRT 1'in Beni Bırakma dizisinde Hakan'ın kız kardeşi Aylin karakteriyle ön plana çıktı.

Yalnız Kalbler'de Kumru Rolü ve Elif Gülhan

Elif Gülhan, şu anda FOX TV'deki günlük dizi Yalnız Kalbler'de Kumru karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sena Şahin ve Taygun Sungar'ın yer aldığı bu dizide ayrıca Serkan Melikoğlu, Furkan Kapsız, Bengü Gürses ve Nusret Şenay gibi isimler rol alıyor.

Elif Gülhan, 21 Şubat 2001'de dünyaya geldi ve bugün 22 yaşında. Kova burcudur ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Elif Gülhan, Instagram'da "elifffgulhan" kullanıcı adıyla aktif olup, 2766 takipçisi bulunmaktadır. Ailesine ve köpeğine olan düşkünlüğüyle tanınmaktadır. Gülhan, daha önce Elimi Bırakma ve Akif yapımlarında da rol almıştır.

Kısacası, Yalnız Kalbler'deki Kumru karakteri ile tanınan Elif Gülhan, genç ve yetenekli bir oyuncudur. Hukuk fakültesinde eğitim aldıktan sonra tiyatro ve sinemaya yönelen Gülhan, birçok farklı projede yer alarak deneyim kazanmıştır. Şu anda FOX TV'nin Yalnız Kalpler dizisinde Kumru karakterini canlandıran Gülhan, performansıyla izleyicilerden tam not alıyor

Yenigün Haber Merkezi