Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, setinde romantik bir aşka sahne oldu. İkililer arasında daha önce sadece dedikodular dolaşırken, bu kez aşk gerçek oldu. Fuat karakterini canlandıran Doğukan Polat ile Dicle karakterine hayat veren Selen Özbayrak, sette başlayan aşk hikayesiyle gündeme geldi.

Daha önce Emre Altuğ ve Gözde Kansu arasında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili her iki isim de iddiaları yalanlamıştı. Ancak Yalı Çapkını dizisinin setinde Doğukan Polat ve Selen Özbayrak arasında yaşanan aşk, artık sadece söylenti değil gerçek oldu.

Birlikte Görüntülendiler

Son zamanlarda magazin basınının radarında olmayan Doğukan Polat, dizi setinde rol arkadaşı Selen Özbayrak ile samimi bir şekilde görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Selen Özbayrak'ın fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.