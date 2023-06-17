Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, sezon boyunca en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir ise sezon finalinden sonra kendisine bir tatil molası verdi.

Mert Ramazan'ın Tatil Pozlarına Beğeni Yağmuru

Tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, denizde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin ilgisini çeken bu karelerde Demir, "Deniz tuzlu" notunu düşerek doğanın güzelliklerine vurgu yaptı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.