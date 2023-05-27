Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın paylaştığı Star Tv'nin reytiing rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dün akşam 34. bölümüyle izleyiciyi ekrana kitledi.

Fuat'ın ani ölümü, Ferit'in yanı sıra herkesi derinden etkiledi. Saffet Ağa ve ailesi de dahil olmak üzere herkes, taziye için bir araya geldi. Ferit, Fuat'ın ölümüyle birlikte içine düştüğü perişan halde Tarık'ı cenazede görünce öfkesine hakim olamadı ve deliye döndü. Seyran ise Ferit'i yalnız bırakmamaya kararlı olduğu için gece yarısı balkondan odasına girdi. İkisi arasında sevgi dolu bir şekilde boşanmak zorunda kalmış olan Ferit ve Seyran gece birlikte oldular.

İnternete Özel Yatak Sahnesi

Dün akşam yayınlanan 34. bölümde, Ferit ve Seyran arasında yoğun duygusal gerilim yaşandı ve bu gerilim romantik bir yatak sahnesine dönüştü. Televizyonda yayınlanan versiyonunda bu sahne kısmen gösterilirken, tamamı özel olarak internete yüklendi ve YouTube'da paylaşıldı. Ferit ve Seyran arasındaki cesur yatak sahnesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda görüntülenme aldı. Sadece 8 saat içinde, bu özel video 3,1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kazım Ağa Suna'yı Gaziantepe'e Götürme Kararı Alır

Dün akşam yayınlanan 34. bölümde, Gülgün'ün Orhan'a olan öfkesi devam etmektedir ve bu durumu kontrol etmekte zorlanmaktadır. Ferit, abisi Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklenmedik bir tehdit mesajı alır, bu da onun endişelenmesine neden olur. Uzun bir aradan sonra Halis Ağa, Hattuç'ta inşa ettiği duvarları indirir, bu durumda dikkat çeker ve merak uyandırır. Öte yandan, Kazım, Suna ile evlilik planlarını hayata geçirmek için harekete geçer ve aynı zamanda Seyran'ı da Gaziantep'e götürme kararı alır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi