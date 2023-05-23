Her cuma saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan, başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Ağa karakterinin yurt dışındakini torununu oynayacak ismin kim olacağı merak konusuydu. O isim belli oldu. Halis Ağa'nın torununu Oktay Ekinci oynayacak.

Oktay Ekinci Kimdir?

1999 doğumlu olan Oktay Ekinci Aksaray'da doğmuştur. Aksaray Somuncu Baba Lisesi mezunudur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan Ekinci, aynı zamanda vücut geliştirme eğitimi de almıştır. Geleceğin Starı yarışmasıyla ünlenmiştir.

Oktay Ekinci Rol Aldığı Diziler

Kadere Karşı - İlyas, 2022



Duy Beni - 2022



Leke - Kerem, 2019

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