Ünlü psikiyatrist Dr. Gülseren Budaycıoğlu, Ceyda Düvenci’nin programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu.

Bulaşık yıkamanın psikolojiye iyi geldiğini söyleyen Budaycıoğlu,"Bulaşık yıkamak harika bir şey. Gerçekten musluktan suyun akması gibi garip bir psikoloji var. Bulaşık yıkamak benim için çok önemli. Çok güzel” dedi.

Gülseren Budaycıoğlu, arkadaşlarının bu duruma güldüğünü belirterek, canının her sıkıldığında ilk işinin mutfağa girmek olduğunu belirterek” mutfağa koştum, önce lavaboyu sildim, sonra bütün tencereleri çıkardım, ovdum. İyi geliyor önce yoruluyoruz enerji kaybediyoruz ikincisi bir şeyler yıkamak demek beynimizdeki sorun ve korkularımızı yıkamak demek. Tencere yanmaya başlayınca karanlık düşünceler sarar beni beynimiz de bu temizlikten nasibini aldı. Bunu insanlara da tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi