Star Tv ekranlarında reytin rekorları kıran Yalı Çapkını dizi kadrosuna Tarık rolüyle dahil olan Baran Bölükbaşı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır. Genç oyuncu Baran Bölükbaşı hangi dizilerde yer aldı? merak ettiğiniz tüm sorular ve daha fazlasını haberimizde sizler için derledik.

Baran Bölükbaşı Demir kimdir?

29 yaşında olan Baran Bölükbaşı aslen İskenderun'ludur. Ünlü oyuncu Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyelerinde oyunculuk eğitimleri alan Bölükbaşı, oyunculuk kariyerine 2017 yılında Adı Efsane dizisiyle başladı.

Baran Bölükbaşı'n boyu 180 cm’dir. Kilosu ise 75 kg’dır. Burcu ise Boğa'dır.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar- Emre Karakteri 2022

Öğrenci Evi -Latif Karakteri 2021

Vuslat -Fırat Çağlar Karakteri 2019-2020

Servet- Korkmaz Karakteri 2018

Sevda'nın Bahçeşi- Tolga Karakteri 2017

Adı Efsane- Fikret Yurdakul Karakteri 2017

Yalı Çapkını - Tarık Karakteri 2023 (Devam Etmekte)

Genç oyuncu Baran Bölükbaş'ın Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı karakter ise şöyle:

Yalı Çapkını dizisine sonradan dahil olan Baran Bölükbaş, Tarık karakterine hayat veriyor. Halis Korhan'ın gençliğinden beri düşmanı olan Saffet Ağa'nın büyük torunu olan Tarık, kardeşine kız isteme esnasında Seyran'a aşık oluyor. Seyran'ın Ferit'ten ayrılmasını fırsat bilen Tarık, Kazım Ağa'dan Seyran'ı istiyor. Evde kız arkadaşına zorla verdiği uyku ilaçlarıyla ve saplantılı davranışlarıyla dikkat çeken Tarık'ın karanlık bir geçmişi var.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi