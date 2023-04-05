Star TV’nin reyting rekorlarını kıran dizisi Yalı Çapkını’nın yayınlanacak yeni bölümünde yeni bir oyuncu katıldı. Ferit’i kıskançlık krizine sokacak Tarık karakterine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Tarık ve Seyran yakınlaşacak mı? Baran Bölükbaşı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi