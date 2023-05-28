Yalı Çapkını dizisine ölerek veda eden Doğukan Polat, duygusal bir veda paylaşımında bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Birbirinden yetenekli ve güzel insanları bir araya getiren, unutulmaz bir işe imza atan sevgili yapımcımız Onur Güvenatam'a ve OGM Pictures ailesine, bizi büyülü bir dünyada buluşturup birlikte olmayı nasıl başardıklarını anlamadığım, ayrı ayrı yetenekli, insanlık dolu sevgili yönetmenlerimiz Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'a, muhteşem senaristlerimiz Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer'e, görsel bir şölen sunan görüntü yönetmenlerimiz Tolga Çetin, Semih Kurt ve Nail Koç'a, yakınlıkları, özverileri ve emekleri için tüm yapım, reji, sanat, ses, kostüm, makyaj, ışık, teknik ve set ekibine, son üç projede birlikte çalıştığım Star TV ve tüm çalışanlarına...

Ve büyük bir "iyi ki" ... İnanılmaz yetenekli ve bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğum, birlikte yaratmanın, gülmek ve ağlamak için özlediğim oyuncu arkadaşlarıma... Allah'a emanet olun, birlikte tekrar karşılaşmayı ümit ederek, gözlerinizden öpüyorum, sağlıklı ve mutlu kalın."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi