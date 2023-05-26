Yalı Çapkını dizisi bu akşam STAR TV ekranlarında yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Doğukan Polat'ın hayat verdiği Yalı Çapkını Fuat karakterinin trafik kazası sonucu hayatını kaybederek rol icabı diziye veda etti. Yalı Çapkını hayranları Fuat'ın cenazesinde yaşananları duyunca kulaklarına inanamadı.

Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ile ekrana gelirken geçtiğimiz hafta diziye veda eden Fuat karakteri için hafta içinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreni için oyuncu Doğukan Polat, set arkadaşlarına lokma döktürdü.

Adım adım sezon finaline giden Yalı Çapkını dizisinde çekimler için uzun saatler çalışan arkadaşlarına jest yapan Doğukan Polat, hayır lokmacısı ile anlaşarak lokma ikram etti. Acılı sahneyi çekerken duygulanan ekip, "Doğukan kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu" diyerek Polat'ın kulaklarını çınlattı.