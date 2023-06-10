Yalı Çapkını adlı dizi, son zamanların en popüler yapımlarından biri haline geldi. Dizinin hayranları, karakterlerin yaşamlarına dair merak ettikleri birçok soruya yanıt arıyorlar. Bu sorulardan en önemlisi ise 9 Haziran 2023 sezon finalinde Ferit’in vurulup ölüp ölmeyeceği oluyor. Ayrıca, Yalı Çapkını hikayesinde gerçek hayatta benzer olayların yaşanıp yaşanmadığını da inceleyeceğiz.

Yalı Çapkısı'nın sezon finalini izleyenler Ferit'in vurulma sahnesinin ardından Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi ne? FERİT ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesinde Ferit öldü mü? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu? sorularına cevap arıyor.

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLECEK Mİ?

Yalı Çapkısı dizisi 9 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 29. bölümünde Seyran babası tarafından zorla Antep'e götürüldü. Ferit her yerde Seyran'ı aradıktan sonra Antep'e gönderildiğini duydu. Dizinin sezon finalinde bir vurulma sahnesinin ardından dizinin takipçileri Ferit ölecek mi sorusunu araştırıyor. Yapı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir önümüzdeki sezon diziye kaldığı yerden devam edecek. Yalı Çapkını dizisinde sezon finali olması dolayısıyla Yalı Çapkını Ferit ölecek mi sorusunun cevabını her ne kadar yeni sezonda öğrenecek olsak ta başrol karakterin diziye devam etmesi bekleniyor.

Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu?

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt vermişti. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söylemişti:

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

İLK BAŞVURU YAPAN FERİT OLMUŞ

Gülseren Buğdaycıoğlu'na başvuran isim açıklandı.

Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan Özcan, şunları söyledi: "Gülseren Buğdaycıoğlu'na gidip derdini anlatan, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun da bu hikayeyi ortaya çıkarmasına sebep olan, ilk kıvılcımı yakan kim? Benim düşüncelerim Ferit yönündeydi. Çok git gel yaşıyordu. Ekipte çalışan bir kaynaktan kim olduğunu öğrendim.

Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden Ferit'miş. O başvurup, tedavi olmuş. Son bölüme kadar Ferit'in davranışlarını şımarıklık gibi yorumluyorduk. Ancak son bölümde Ferit çıldırdı.

Biz Yalı Çapkını'nda Ferit'in hikayesini izliyoruz. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizilerinde hep kadınların hikayesini izledik. Bir erkeğin hikayesini izliyoruz... Çok şaşırtıcı ve değişik"

YALI ÇAPKINI GERÇEKTE NASIL BİTİYOR?

İddiaya göre; Yalı Çapkını'nın ilerleyen bölümlerinde Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.