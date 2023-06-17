Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" adlı dizi, ulusal alanda olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi görmekte. Bu dizi, sezonun en popüler ve sosyal medyada sürekli konuşulan yapımlarından biri oldu.

Yalı Çapkını Rekor Fiyata Satıldı

OGM Pictures tarafından üretilen Türk dizisi, şimdiye kadar 30'dan fazla ülkeye satılmış ve en son İsveç ve Finlandiya'ya satışı gerçekleşmiştir. Dizi, yurtdışında en çok talep gören yapımlardan biri olup, bölüm başı satış rakamları oldukça etkileyicidir. Antepli iki ailenin yaşadığı olayların konu edildiği dizi, 600 bin dolara (14 milyon TL) kadar yüksek bir bölüm başı satış rakamına ulaştı.

Ayrıca, 'Sen Çal Kapımı' adlı romantik komedi dizisi de ülkemizde büyük bir başarı elde etmiştir. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı dizi, dünya çapında ün kazanmış ve 80'den fazla ülkeye satılmıştır. Bu dizi de yurtdışında büyük ilgi gören ve geniş bir izleyici kitlesi bulunan yapımlar arasında yer almaktadır.