Dün akşam, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Ancak, dizideki falaka sahnesi izleyicileri şok etti.

Ayak fetişi Saffet'e falaka

Korhan Ailesi, Seyran'ı her yerde ararken Saffet ağanın evine geldi. Bu sırada kendisini bahçeye atan torunu Saffet'in eşi Suna, Seyran'ın evde olmadığını ve Ferit'e gitmeleri gerektiğini söyledi. Suna'nın herkesin içinde konuşması Saffet ağayı sinirlendirdi ve sinirini torunu Saffet'e çıkardı. "Sen nasıl izin almadan odandan çıkarsın? Biz burada erkek erkeğe konuşurken nasıl lafa karışırsın? Sen işe yaramazsın manyak!" diyen Saffet ağa, adamlarına talimat vererek Saffet'i falakaya yatırttı.

Falaka Sahnesi Trend Topic Oldu

Saffet, gözyaşları içinde "Dede, ne olursun" diye feryat ederken, Saffet ağa sert bir şekilde "Daha hızlı vurun!" dedi. İzleyiciler arasında, Saffet'in ayak fetişi ile ilgili olayların bu sahnede açıklık kazandığına dair bir tartışma başladı. Öncedenki bölümlerde, Saffet'in Suna'nın ayakkabısını kokladığı ve ayağa olan ilgisinin bu olaylarla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.