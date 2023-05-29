Star Tv ekranlarının Cuma klasiği Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümde yayınlanan sahne izleyicilerin tepkisine yol açtı. Bu sahnede, Suna'nın babasının baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi sonucunda Saffet'in ayak sahnesi, izleyicilerin rahatsız olmasına neden oldu. Sosyal medyada, bu sahnenin rahatsız edici olduğu ve yayınlanmaması gerektiği yönünde birçok yorum yapıldı. İzleyicilerin tepkisi, dizinin içeriği hakkında ki tartışmalarında tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Tepki Çeken Ayak Sahnesi

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde, Saffet karakteri (Ediz Akşehir) evlenmek istediği Suna'ya (Beril Pozam) ayak masajı yapmaya çalıştı. Saffet, Suna'nın ayakkabısını çıkartarak kokladıktan sonra masaja başladı. Bu ayak sahnesi, izleyiciler arasında tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, sahnenin gereksiz olduğunu ve ekranda yer almaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Kaynak: Yenigün Gazetesi