Yalı Çapkını'nın heyecan dolu 36. bölümüne dair fragman, sayfamızda paylaşılmıştır. Yalı Çapkını dizisi, STAR TV'de büyük bir ilgiyle izlenmektedir ve sezon finaliyle 9 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecektir.

Yalı Çapkını 35. Bölümde Neler Oldu?

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir mezrada bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir. Sonunda ise Seyran'ın gecesini Ferit'le gerçekleştirdiğini öğrenince Seyran'a kendini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder. Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği kişinin ziyaretinden sonra önemli bir karar vermek zorunda kalır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi