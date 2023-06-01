Yalı Çapkını dizisi, her hafta Cuma günleri saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde Fuat'ın ölümüyle birlikte diziye heyecanlı ve duygusal anlar damga vurdu. Ferit ve Seyran'ın ayrılığıyla gündem olan dizi, 35. bölümünde neler olacağı merak konusu. Yeni bölüm ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisi, 2 Haziran Cuma 2023 Yani Bölüm Fragmanı

Yalı Çapkını dizisi, 26 Mayıs Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan 34. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Her hafta milyonlarca izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen dizi, son bölümünde Fuat'ın ölümüyle herkesi derinden etkiledi. Ayrıca, Kazım'ın Seyran'la ilgili verdiği karar izleyicileri şaşırttı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi