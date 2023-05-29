Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 34. son bölümü, izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Final sahnesinden sonra, Yalı Çapkını'nın 35. bölüm fragmanı özellikle sosyal medyada gündem oldu. Ancak, Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. İlerleyen günlerde fragmanın yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, yeni bölümde nelerin yaşanacağını merakla beklemektedir.

Yalı Çapkını 34. Bölümde neler oldu?

Fuat'ın ölümü, özellikle Ferit'in yanı sıra Saffet Ağa ve ailesi dahil herkesi derinden etkiler. Taziye için herkes bir araya gelir. Fuat'ın ölümü Ferit'i derinden etkiler ve perişan bir halde olur. Cenazede Tarık'ı görünce sinirlenir ve aralarında tartışma yaşanır. Seyran ise Ferit'i yalnız bırakmamaya kararlıdır ve ona destek olur. Gülgün ise Orhan'a olan öfkesini kontrol edemez ve aralarında gerginlik yaşanır.

Kazım, Suna ile evlilik planını gerçekleştirmek için harekete geçerken, beklenmedik bir şekilde Seyran ile ilgili aldığı karar herkesi şaşırtır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi