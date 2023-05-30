Yalı Çapkını dizisinin heyecanla beklenen 35. bölümünden ilk fragman nihayet yayınlandı. Fragmanda, Tarık'ın Kazım'a silah uzatarak "Namus meselesi başka mesele! Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" dediği sahne, Demet Akalın başta olmak üzere tüm seyirciler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. İzleyiciler, şiddetin normalleştirildiği ve desteklendiği hissiyatıyla dizinin yayın politikasını eleştirdi. Bu tepkiye karşılık olarak, sosyal medyada "#Şiddetedurde" etiketiyle birçok tepki paylaşıldı. İzleyiciler, dizi yapım ekibinden şiddeti doğru bir şekilde ele alması ve bu tür sahneleri dikkatli bir şekilde kullanması konusunda çağrıda bulundu.

Yalı Çapkını 35. Bölüm'de neler oluyor?

Orhan, Ferit'e rest çekiyor ve Ferit'in yanına giderek Seyran'a şiddet uygulayarak onu yalıdan alıp Gaziantep'e götürme kararı aldığını söyleyen Kazım'a karşı çıkıyor. Kazım Ağa da "Kes sesini! O kız yüzünden abinin sebebi oldun sen" şeklinde tepki gösteriyor. Bu sırada Orhan da Ferit'e sinirlenerek, "Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybedemem" diyerek tepkisini gösteriyor.

Namus Meselesi

Diğer yandan, Tarık Seyran'la evlenmek istediğini belirterek Orhan'a gözdağı veriyor. Ona, "Oğlunuza sahip çıkın. Seyran'dan uzak dursun. Yakın zamanda bir oğlunuzu toprağa verdiniz. Diğerini vermek istemezsiniz diye düşünüyorum" diyor. Daha sonra Tarık, Kazım'ın yanına giderek "Seyran dün gece neredeydi? Namus meselesi başka mesele! Babası olarak bunu temizlemek senin boynunun borcu" diyerek silahını uzatıyor.

Kaynak: Yenigün Gazetesi